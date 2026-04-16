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Foto: Raúl Corrales
Foto: Raúl Corrales

«¡Viva la Revolución socialista!»

Tomado de Granma

Jueves, 16 Abril 2026 07:54

El 16 de abril de 1961, ante una multitud enardecida de patriotismo que despedía también a sus hijos asesinados en los bombardeos contra aeropuertos cubanos el día anterior, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz declaró el carácter socialista de la Revolución.

El 16 de abril de 1961, ante una multitud enardecida de patriotismo que despedía también a sus hijos asesinados en los bombardeos contra aeropuertos cubanos el día anterior, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz declaró el carácter socialista de la Revolución. Trazaba así un camino irrenunciable entonces, tanto como hoy, por decisión soberana del pueblo cubano.

«Compañeros obreros y campesinos, esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes.  Y por esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida».

Placa monumental erigida en la esquina de 23 y 12 en el Vedado por el día de la declaración del Carácter Socialista de la Revolución. Foto: José Manuel Correa