Visita Presidente cubano municipios de La Habana

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizó un llamado a aprovechar todas las potencialidades que existen en los municipios y desplegar allí la verdadera materialización de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente en el país, durante sus visitas este jueves a los municipios Cerro y Marianao, dos de los más populosos de la capital cubana.

En el intercambio con los Consejos de Defensa Municipales de ambas demarcaciones, el Jefe de Estado se interesó por la atención a las situaciones más complejas, que pasan hoy por la generación de energía eléctrica -en medio de una profunda crisis provocada por el cerco petrolero impuesto hace más de seis meses por el gobierno de los Estados Unidos -, el abasto de agua, la recogida de basura, la producción local de pan, y el cuidado hacia las personas vulnerables.

Díaz-Canel habló de cómo lograr en el municipio asociaciones económicas entre el sector estatal y no estatal, cómo aprovechar las capacidades que hoy están ociosas, desde el punto de vista productivo; y cómo aplicar las diferentes modalidades de negocios en todos los ámbitos. Foto: Estudios Revolución

Igualmente, indagó sobre las relaciones con el sector no estatal y su responsabilidad con la comunidad; la recuperación de áreas deportivas y espacios culturales; el trabajo del Sistema de Atención a las Familias, los llamados SAF; las actividades del verano; así como por la atención a jóvenes que no estudian ni trabajan.

En el diálogo con los dirigentes del Partido, del Gobierno, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de las organizaciones de masas de ambos municipios, el mandatario fue enfático en la necesidad de estar todo el tiempo vinculado con el pueblo, explicando, argumentando, buscando soluciones que muchas veces nacen de la propia localidad.

Tanto en Cerro como en Marianao, Díaz-Canel intercambió con los muchachos que forman parte de la Red Juvenil Comunitaria, una novedosa experiencia de participación de los jóvenes cubanos en la solución de problemas en los barrios. Conoció el trabajo que han emprendido en la atención a las familias vulnerables, ancianos que viven solos, mujeres embarazadas, así como en las actividades culturales, deportivas, de formación y de promoción de salud.

Díaz-Canel habló de cómo lograr en el municipio asociaciones económicas entre el sector estatal y no estatal, cómo aprovechar las capacidades que hoy están ociosas, desde el punto de vista productivo; y cómo aplicar las diferentes modalidades de negocios en todos los ámbitos. Foto: Estudios Revolución

Asimismo, insistió en que «los municipios se tienen que preparar para asumir la autonomía municipal; las empresas locales se tienen que preparar para asumir la autonomía empresarial; ustedes mismos se tienen que preparar para gestionar negocios con inversión extranjera directa, esquemas de financiamiento cerrado en divisas, negocios con cubanos residentes en el exterior y en nuestro propio país».

Díaz-Canel habló de cómo lograr en el municipio asociaciones económicas entre el sector estatal y no estatal, cómo aprovechar las capacidades que hoy están ociosas, desde el punto de vista productivo; y cómo aplicar las diferentes modalidades de negocios en todos los ámbitos.

De manera tal -agregó el mandatario - que vayamos a un momento en el cual desatemos todas las fuerzas productivas a nivel municipal, para lograr en el menor tiempo posible mejorar los niveles de oferta a la población, el poder adquisitivo, la relación salario-precio, y vayamos a un camino que nos conduzca a la prosperidad.

Estos intercambios, en los que también participa el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, comenzaron esta semana por Playa y se extenderán hacia los demás municipios de La Habana.