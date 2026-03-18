Vietnam seguirá apoyando a Cuba

El exitoso avance de la cooperación Cuba-Vietnam en la producción de arroz a partir de las tres modalidades que aplica Agri-VMA en Los Palacios fue destacada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al recibir, en la tarde de este lunes, al compañero Nguyen Van Quang, presidente de esa empresa, en su nueva visita a la Isla.

Usuaria de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la entidad desarrolla en áreas de la Empresa Agroindustrial del Grano del territorio pinareño una colaboración en la cual combina el cultivo del arroz en tierras en usufructo en la modalidad de empresa 100 % extranjera, el contrato de asociación con productores cubanos y la comercialización en divisas de insumos y paquetes tecnológicos a cosecheros de Vueltabajo; variantes en las que se están obteniendo altos rendimientos de arroz cáscara húmedo.

Al ponderar los resultados de la colaboración con Agri-VMA, Díaz-Canel subrayó que esta es muestra de los consensos a los que llegó con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, durante la visita del querido compañero a la Isla en 2024.

El Jefe de Estado agradeció a Nguyen Van Quang por un apoyo que demuestra «que en poco tiempo Cuba podrá ser capaz de autoabastecerse de arroz».

Exhortó a la empresa a concluir los planes acordados y a continuar potenciado las modalidades dirigidas a la producción cooperada con los productores y a la comercialización de insumos y paquetes tecnológicos. Subrayó también el aporte que está dando esta experiencia para atraer a otras empresas vietnamitas.

El compañero Nguyen Van Quang agradeció al Presidente Díaz-Canel Bermúdez por el recibimiento; le comentó que esta es una visita que cumple con la decisión de la dirección de su país de seguir apoyando a la hermana Cuba.

«Cuba –expresó– atraviesa una situación difícil, pero nosotros estamos en la entera disposición de seguir apoyando para que pueda superar estos momentos».