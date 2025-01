Valoran impacto de la eliminación de la lista de entidades cubanas restringidas, otra de las medidas anunciadas el pasado 14 de enero

Para el coordinador de Asuntos Legales de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), Jorge Luis Cepero Aguilar «es una medida que se tomó durante la administración del primer mandato de Donald Trump, como un reforzamiento del cerco, y en su normativa, lista un grupo de entidades cubanas con las cuales entidades o personas sometidas a la jurisdicción de Estados Unidos, no pueden hacer negocios. Este es un ejemplo de lo que Cuba ha venido diciendo sostenidamente de que el bloqueo no es un elemento bilateral, si no que tiene un efecto brutal y extra- territorial».

Asegura que del mismo modo que el Título III de la Ley Helms-Burton causaba temor, esta lista también provoca preocupación en entidades de terceros países, «que nada tienen que ver con la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos».

Al crear un listado de entidades cubanas en este sentido – añade- Estados Unidos asumía el temor que sentirían empresas de terceros países, al relacionarse con organismos cubanos incluidos en el documento, porque podían ser multadas y sometidas a un escrutinio desfavorable.

Jorge Luis Cepero Aguilar sostiene que evidentemente muchas entidades extranjeras prefirieron ante esta realidad, cortar negocios y relaciones comerciales con Cuba «para cuidar sus vínculos con Estados Unidos».

Recordemos además que una vez que se adoptó esa lista y que fueron insertadas más de 230 entidades nuestras, enseguida más de 30 bancos extranjeros cortaron relaciones con Cuba, lo que implica el temor visible por infringir alguna norma interna de Estados Unidos.

En sus valoraciones señala cómo entonces estas medidas tomadas: la posibilidad de presentar demandas en tribunales norteamericanos y la eliminación de empresas cubanas de la lista de entidades restringidas «vienen a corregir una violación fragante del derecho internacional, y ese temor deliberado que Estados Unidos sabía que provocarían en terceros estados que comerciaran o quisieran vincularse con Cuba, decisiones de este tipo».