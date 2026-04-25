Urge elevar el rigor en las sanciones contra el robo de combustibles

El miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, llamó a elevar el combate contra los delitos, con especial énfasis en los asociados al robo de combustible.

En la más reciente reunión del Grupo de trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, realizada mediante videoconferencia con los territorios, afirmó que hay que elevar las sanciones administrativas, y que se sepa que hay enfrentamiento, que se convierta en una batalla de todos los días.

Recalcó que estos hechos adquieren una particular gravedad por su impacto en la economía nacional y en los servicios básicos a la población.

Otro de los temas abordados por el Jefe de Gobierno fue el robo de aceite dieléctrico, utilizado en los transformadores, un delito que calificó de alta sensibilidad, porque «están agrediendo a nuestro pueblo, están afectando a una comunidad entera. A este tema hay que darle mucha divulgación para sumar al pueblo al enfrentamiento. Que se sepa que no hay tolerancia ante el robo de combustible, el robo de este aceite, ante la corrupción.

«Pero también mano dura con los irresponsables administrativos que no están cumpliendo su papel, que no están exigiendo y que no están controlando como tienen que controlar», subrayó.

Leisy Hernández González, directora general de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure), actualizó sobre los principales resultados en la prevención y enfrentamiento al robo de combustible en 2025 y en el primer trimestre de 2026.

Informó que las acciones de control crecen, en un escenario de desabastecimiento agudo de combustible y la aparición de nuevos actores en su comercialización. Exhortó a perfeccionar el trabajo con la aplicación Ticket y el sistema de venta en los servicentros.

Acerca del comportamiento del registro delictivo al cierre de marzo, la contralora general de la República, Mirian Marbán González, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el sistema de control interno en las entidades estatales y profundizar en el análisis de la información derivada de los ejercicios de supervisión.

«Hay que elevar el rigor de las medidas administrativas que se adoptan y de las medidas disciplinarias también. Pareciera que no hay total conciencia de lo que implica el desvío de combustible y la indisciplina en su control y uso», refirió.

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Oscar Silvera Martínez, resaltó la importancia de informar las acciones de enfrentamiento: «Cuando las personas aprecian ese enfrentamiento y ese sistema de trabajo, confían y participan, y ahí estamos ganando la pelea del rechazo social a los delitos».

Sobre los delitos económicos, el Primer Ministro insistió en potenciar el control en centros de elaboración y almacenes, el trabajo diferenciado con los equipos de seguridad e indicó reforzar los planes de enfrentamiento.