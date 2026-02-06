Universidad de La Habana adopta medidas ante crisis energética

La dirección de la casa de altos estudios informó que, a partir de este viernes y por un período de 30 días, todas las carreras y programas de Técnico Superior Universitario (TSU) transitarán a la modalidad semipresencial.

La medida forma parte de un conjunto de acciones orientadas a preservar los procesos sustantivos de la universidad y garantizar la continuidad docente y científica en medio de las complejas condiciones actuales, derivadas del recrudecimiento del bloqueo energético contra Cuba, según informó la Revista Alma Mater.

Asimismo, se instó a los colectivos a evaluar, en cada proceso académico o de investigación, qué actividades requieren presencialidad en los espacios universitarios, debiendo informarse dicha necesidad al responsable correspondiente.

El pasado 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una supuesta “emergencia nacional” para justificar la imposición de aranceles y sanciones contra países, empresas y entidades que suministren combustible a Cuba.

Cuba ha denunciado que la normativa constituye una violación flagrante del derecho Internacional y atenta, además, contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El presidente, Miguel Díaz-Canel, afirmó en conferencia de prensa este jueves que su país prevalecerá frente al escenario particularmente difícil que impone la agresividad del Gobierno de Estados Unidos.

El jefe de Estado aseguró que la idea del supuesto colapso del sistema cubano está en la mentalidad y en la filosofía imperial, pero no en la mentalidad de los habitantes de la isla.