Unión Europea y Programa Mundial de Alimentos amplían cooperación para atender daños del huracán Melissa en Cuba

El aporte, canalizado a través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) mediante el Plan de Implementación Humanitaria 2026, permitirá sostener la asistencia alimentaria y fortalecer capacidades logísticas esenciales.

A través de este Plan, se proyecta asistir a más de 815 mil cubanos.

La contribución de la UE permitirá dar continuidad a la entrega de un módulo de alimentos por persona —que incluye arroz, granos y aceite vegetal— en las cinco provincias orientales, priorizando las zonas más afectadas por el huracán Melissa.

La respuesta se concentrará en grupos priorizados, entre ellos niñas y niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años.

La operación incorpora, además, el fortalecimiento de centros de elaboración de alimentos en la región oriental, mediante la entrega de insumos de cocina para aumentar su capacidad de asistencia. De igual manera se fortalecerán almacenes de alimentos con recursos para el resguardo de productos y su protección ante eventos extremos.

El proyecto contempla, asimismo, el fortalecimiento de las capacidades logísticas de respuesta ante emergencias, mediante el apoyo a la contratación de servicios de transporte y la adquisición de combustible como insumo habilitador clave.

La contribución europea llega en un contexto económico especialmente complejo para Cuba, agravado en el oriente del país por una sucesión de eventos como huracanes, sequías prolongadas, inundaciones y actividad sísmica reciente. A ello se suma el deterioro del sistema energético, que afecta servicios esenciales, limita el transporte, interrumpe cadenas de suministro, restringe el bombeo de agua y dificulta la continuidad de los programas de protección social.

En ese escenario, el acceso al combustible se ha convertido en un factor decisivo para que la asistencia humanitaria llegue a tiempo. WFP, en su rol como líder del sector logístico dentro del Plan de Acción ampliado, tiene capacidad para apoyar operaciones a gran escala, incluso en entornos complejos donde el acceso, el transporte y la cadena de frío están bajo presión constante.