Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 860 MW para el horario pico nocturno

También para ese momento del día se espera la recuperación de 80 MW en motores de generación distribuida que están fuera de servicio por déficit de combustible.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 630 MW y la demanda 2 913 MW, con 1 315 MW afectados por déficit de capacidad de generación. En el horario de la media se estima una afectación de 1 250 MW.

Entre las principales incidencias destacan las averías en la unidad 2 de la CTE Felton, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 3, 5 y 6 de la CTE Renté.

Están en mantenimiento las unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Hay 310 MW fuera de servicio por limitaciones térmicas y presentan problemas por falta de combustible 57 centrales de generación distribuida, con 483 MW.

También existen 154 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 637 MW afectados por esta causa.

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo así durante toda la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 894 MW a las 20:50 horas, superior a lo planificado por la salida de las unidades 3 y 6 de Renté.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2414 MWh, con 435 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.