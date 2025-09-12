Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 595 MW para horario pico nocturno

Para ese momento del día se espera también la entrada de 50 MW en motores de generación distribuida que están fuera por déficit de combustible, la entrada de la unidad 5 de Renté, con 70 MW, y la entrada de la central de motores Fuel Oil Mariel, con 105 MW.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 550 MW y la demanda de 2 810 MW, con 1 285 MW afectados por déficit de capacidad de generación. En el horario de la media se estima una afectación de 1 200 MW.

Entre las principales incidencias están las averías de las unidades 3 y 5 de la CTE Renté, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 8 de la CTE Mariel.

Están en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 1 de la CTE Felton, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes.

Hay 354 MW fuera de servicio por limitaciones térmicas y presentan problemas por falta de combustible 44 centrales de generación distribuida, con 201 MW indisponibles.

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día fue de 1 733 MW a las 21:50 horas.