Unión Eléctrica estima afectación de 1795 MW en el horario pico de este sábado

La disponibilidad del SEN a las seis de la mañana era de 1630 MW y la demanda 2896 MW, con 1284 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Para el horario pico se estima la entrada de 80 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y la entrada de la unidad 5 de la CTE Mariel con 65 MW.

Este viernes se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1882 MW a las 20:20 horas, superior a lo planificado por salida imprevista de la unidad 3 de la CTE Renté.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2899 MWh, con 539 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Se encuentran en avería la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Nuevitas. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 1 de la CTE Felton.

Las limitaciones en la generación térmica son de 418 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 52 centrales de generación distribuida con 403 MW y 120 MW indisponible por falta de lubricante, para un total de 523 MW.