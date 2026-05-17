UNE pronostica una afectación de 2083 MW en el horario pico nocturno

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3963 MWh, con 616 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1070 MW, la demanda 2545 MW con 1457 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1500 MW.

Se encuentran en avería la unidad de la CTE Antonio Guiteras, las unidades 1 y 2 de la CTE Habana, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 423 MW.

Para el horario pico se espera la entrada de la unidad de la CTE Guiteras con 60 MW (en proceso de toma de carga) y la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 60 MW.

Con este pronóstico se estima, para el horario de máxima demanda, una disponibilidad de 1147 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 2053 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2083 MW en este horario.

(Con información de la UNE)