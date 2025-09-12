Un legado de resistencia: 27 años del encarcelamiento de los Cinco (+Audio)

Años de lucha comenzaron después de aquel 12 de septiembre de 1998, cuando en la ciudad de Miami, Florida, cinco cubanos – Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González – fueron detenidos por agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos. Las acusaciones que pesaban sobre ellos eran de presuntos actos de espionaje y terrorismo.

Pero la realidad de estos cinco patriotas distaba mucho de las imputaciones. Su misión era precisamente desmantelar actos terroristas orquestados contra Cuba desde la nación del norte. Su labor buscaba proteger las vidas de quienes sufrían las consecuencias de una ola de atentados dirigidos contra la isla.

Desde el primer momento, los detenidos enfrentaron una coacción incesante. Las autoridades intentaban forzarlos a declararse culpables, a aceptar acuerdos de "colaboración eficaz" que implicaban traicionar a su propio gobierno y, en especial, al Comandante Fidel Castro.

El juicio que siguió fue un proceso largo y complejo. A pesar de los esfuerzos, las autoridades estadounidenses jamás lograron probar fehacientemente las acusaciones. Sin embargo, esto no impidió que fueran sentenciados a condenas severas, algunas de ellas perpetuas, en un claro acto de injusticia.

El líder histórico de la Revolución Fidel Castro, un eterno visionario, comprendió desde el principio que la lucha por la justicia sería una batalla ardua, llena de sacrificios, pero estaba convencido de su retorno.

Y así fue. Tras una larga y tenaz batalla, estos cinco compatriotas regresaron a su tierra. Hoy, 27 años después de aquel suceso que marcó profundamente al pueblo cubano, la nación mantiene vivo el recuerdo de la injusticia cometida contra ellos. Los Cinco continúan en su Patria, firmes en la lucha por sus ideales y junto a la Revolución que jamás los abandonó.