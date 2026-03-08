Un atentado contra nuestra zona de paz

«Un atentado contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, un ataque a las aspiraciones de integración regional y una manifestación de la disposición a subordinarse a los intereses del poderoso vecino del Norte bajo los preceptos de la Doctrina Monroe».

La pequeña Cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida, convocada por EE.UU con asistencia de gobiernos de derecha de la región, compromete a estos con aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos, el orden y tranquilidad de sus países. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 7, 2026

Así calificó en su cuenta en X el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la cumbre Escudo de las Américas, que sesiona bajo la tutela del presidente de Estados Unidos.

Díaz-Canel calificó además el encuentro como «pequeña Cumbre reaccionaria y Neocolonial de Florida», en la que, destacó también que los gobiernos de derecha de la región que asisten, se comprometen con «aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos, el orden y la tranquilidad de sus países».

Bruno Rodríguez Parrilla , ministro de Relaciones Exteriores de Cuba a través de su cuenta en la red social X, también puso al desnudo lo que se esconde tras la cumbre

«La minicumbre convocada por #EEUU en Florida con gobiernos reaccionarios de la región, busca obligarlos a aceptar la nueva versión de la dominación mediante la Doctrina Monroe y sus Corolarios, o sea, una mayor subordinación de sus naciones a la potencia del Norte.

«El único resultado hecho público es la firma por parte de los asistentes de un servil y deshonroso documento que propugna el uso de la fuerza militar, en particular la de EEUU, como arma represiva contra los cárteles criminales en cada país y para sofocar problemas internos y fronterizos».