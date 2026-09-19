Últimas noticias sobre el proceso de recuperación del SEN

Se confirma avería en el economizador de la CTE Guiteras (4:48 p. m.)

Se realizó una inspección preliminar donde se confirma que la avería se encuentra en el economizador.

A su vez, y aprovechando el tiempo de parada, se realizan otras tareas de vital importancia para su buen funcionamiento como limpieza y ajustes de todos los elementos de las lanzas de los quemadores y lavado de los CAR.

Interconectado el SEN hasta la provincia de Holguín (3:50 p. m.)

La Unión Eléctrica (UNE) confirmó desde su canal de WhatsApp la sincronización de la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes. Además, explicó que se encuentra en fase de arranque su unidad 3, así como la unidad 1 de Felton.

En este momento se logra conectar el SEN hasta la provincia de Holguín.

Conectado el SEN desde Pinar del Río hasta Nuevitas (12:40 p. m.)

El Ministerio de Energía y Minas informó que ya se encuentran en línea y generando de forma estable el ciclo combinado de Boca Jaruco, cinco unidades con gas acompañante, dos unidades de la CTE del Mariel y dos unidades de la CTE Santa Cruz.

La entidad añadió que inició el proceso de arranque las dos unidades de CTE Céspedes.

«Conectado el SEN desde Pinar del Río hasta Nuevitas», precisó

Averías en la caldera de la termoeléctrica Antonio Guiteras tras desconexión del SEN (9:50 a. m.)

Foto: Tomada de Cubadebate

Como consecuencia de las tensiones mecánicas generadas por la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, registró averías en la caldera, informó el periodista José Miguel Solis.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, comentó que iniciaron el proceso de enfriamiento y que presumen que se trata de ponchaduras en varios puntos del generador de vapor.

Durante el lapso de casi 72 horas que demanda el enfriamiento de la caldera, se alistan las tareas de aseguramiento para que brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas puedan iniciar la inspección y solución del inconveniente a partir de la tarde del próximo lunes.

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de la ciudad yumurina, totalizaba 44 días en línea con una potencia promedio de 185 megavatios desde su última incorporación, el pasado 4 de agosto.

Próximo paso: continuar avanzando hacia el centro y el oriente del país (8:49 a. m.)

El próximo objetivo dentro del proceso de restauración es continuar avanzando hacia el centro y el oriente del país, hasta alcanzar la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, la termoeléctrica 10 de Octubre, en Nuevitas, y posteriormente las unidades de Felton y Renté.

En Cienfuegos ya comenzó el proceso de arranque de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. Según explicó el director de Electricidad del MINEM, se trata de un procedimiento más lento que el de otras unidades, por lo que su incorporación al sistema no será inmediata.

No obstante, desde la madrugada ya se dispone de energía en la instalación para enfrentar las acciones necesarias para su puesta en marcha.

Guerra Hernández señaló que la incorporación de la generación de Cienfuegos resulta particularmente importante para continuar avanzando hacia Nuevitas, aunque precisó que el proceso puede seguir desarrollándose incluso sin tener todavía esas unidades en servicio.

“Lo importante es que entre la unidad de Cienfuegos”, afirmó, al explicar que el objetivo inmediato es continuar llevando energía hasta Nuevitas para poder iniciar también el arranque de sus unidades.

En el caso de Felton, se encuentra disponible la unidad número uno, mientras que en Renté también existen condiciones para iniciar el proceso de sincronización una vez que llegue la energía necesaria a esa zona.

El directivo reiteró que el hecho de contar con subestaciones energizadas en territorios que se extienden desde Artemisa hasta Villa Clara no significa que exista capacidad suficiente para atender toda la demanda.

Por ello, explicó, la energía disponible en esos territorios se destina inicialmente a cargas vitales, fundamentalmente hospitales, y a garantizar las condiciones para continuar avanzando en la restauración del sistema.

Una recuperación con recursos nacionales

El proceso de recuperación del SEN se desarrolla además en un contexto de déficit de combustibles, una situación que ha condicionado la velocidad de la restauración.

Guerra Hernández explicó que la energía empleada en este protocolo de recuperación procede de recursos disponibles en el país, fundamentalmente fuentes nacionales de gas y crudo, junto al aprovechamiento de las fuentes renovables.

“Lo estamos haciendo con nuestra propia energía, con fuentes nacionales de gas y crudo, y utilizando las fuentes renovables de manera tal que se puedan controlar los parámetros del sistema y recuperar de manera estable”, explicó.

El director de Electricidad del MINEM señaló que el déficit de combustible ha incidido en el proceso de restauración, pues limita la disponibilidad de una fuente de energía que resulta importante para este tipo de operaciones.

La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional continuará durante el transcurso de este sábado con la incorporación progresiva de unidades generadoras y el avance de la energía hacia las diferentes regiones del país.

El objetivo inmediato es consolidar las áreas ya energizadas, incorporar nueva generación y avanzar hacia las grandes centrales termoeléctricas del centro y el oriente para ampliar progresivamente la capacidad de generación y de servicio eléctrico.

Energizadas subestaciones desde Artemisa hasta la provincia de Villa Clara

El proceso de restauración del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) avanzó durante la noche y la madrugada de este sábado con la incorporación de nuevas unidades de generación, mientras ya se dispone de energía en las subestaciones eléctricas desde Artemisa hasta Villa Clara, informó Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Como parte de las acciones desarrolladas tras la desconexión total del SEN ocurrida este viernes, ya se encuentran en servicio dos unidades de la termoeléctrica de Mariel y otras dos de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte.

En Energas Varadero están entregando energía al sistema las cinco turbinas de gas disponibles, mientras se encuentra en proceso de arranque la turbina de vapor, cuya incorporación permitirá completar la capacidad de esa instalación.

También las dos turbinas de gas de Energas Jaruco se encuentran disponibles y entregando energía al Sistema Eléctrico Nacional.

Guerra Hernández explicó que, desde el punto de vista de la distribución de la energía, ya se encuentran energizadas las subestaciones desde Artemisa hasta la provincia de Villa Clara. No obstante, aclaró que esto no significa que toda la carga de esos territorios esté servida, debido al déficit de capacidad de generación existente en estos momentos.

Durante la madrugada también se logró llevar energía hasta Pinar del Río, aprovechando las condiciones creadas por las unidades generadoras que ya se encuentran en servicio.

Con información de Cubadebate, Unión Eléctrica y Lázaro Manuel Alonso