Última hora: reportan caída del sistema eléctrico nacional

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba explicó, vía X, que la desconexión puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras, no obstante se investigan las causas. Ya comenzó el proceso de restablecimiento.

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico, SEN, que puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras, no obstante se investigan las causas. Ya comenzó el proceso de restablecimiento. — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 10, 2025

Visita del primer ministro al Despacho Nacional de Carga

Desde el Despacho Nacional de Carga, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz intercambia con el Director General de la Unión Eléctrica (UNE) sobre la imprevista desconexión del SEN.

Se toman acciones de conjunto con las máximas autoridades del país para la recuperación del sistema.

«Contamos con una estrategia bien definida para enfrentar esta situación y con la profesionalidad de los trabajadores de la Unión Eléctrica para avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema.

Sobre ello mantendremos informado a nuestro pueblo», apuntó Marrero Cruz en su cuenta de X.

Foto: Tomada de @MMarreroCruz

La Empresa Eléctrica de Villa Clara señaló a través de su canal en Telegrame que en la provincia se están creando las condiciones para comenzar con la creación de los micro-sistemas y recomendó a sus clientes desconectar todos sus equipos electrodomésticos.

*Con información de Cubadebate y los perfiles en redes sociales de la Unión Eléctrica, el Ministerio de Energía y Minas y la Empresa Eléctrica de Villa Clara