Trenes vuelven a circular tras la reparación de la vía dañada por el descarrilamiento

Así lo confirma José Lorenzo García, delegado del Ministerio de Transporte en la provincia, quien subraya la consagración con que se laboró desde que sucedió el accidente, para poder restablecer el paso por unos 300 metros dañados, al descarrilarse el cabús y dos de las 11 cisternas que transportaban petróleo crudo hacia la refinería Sergio Soto, de Cabaiguán.

Añade el directivo que, si bien ese tramo recobra su vitalidad, la circulación por él debe transcurrir acompañada de medidas de precaución, sobre todo en términos de velocidad, hasta que sean restablecidos los parámetros o requerimientos técnicos, incluida la completa y cuidadosa nivelación de la vía, mediante la intervención de un equipo especializado.

Entre los detalles pendientes, pero que deben ser concluidos en las próximas horas, está la extracción de unos 15 000 litros que aún permanecen dentro de una de las cisternas descarriladas, para poder izarla, colocarla encima de una «plancha» y trasladarla de allí.

Alentadora resulta, a la vez, la información ofrecida a medios de prensa por Leonel Díaz Camero, delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Sancti Spíritus, acerca del control que pudo lograrse sobre un ligero vertimiento de crudo, detectado el martes, en una de las cisternas volcadas.

«El derrame –reiteró– está totalmente bajo control, no fue significativo, ni por la cantidad ni por el impacto. La biodiversidad no se ha visto afectada, hemos revisado la zona y, hasta el momento, no hay ningún daño ambiental».