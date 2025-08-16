Tren no. 16 Holguín-La Habana sufre descarrilamiento parcial

El incidente movilizó a las autoridades ferroviarias para garantizar la seguridad de los 984 pasajeros a bordo, de los cuales, 164 abordaron en tramos intermedios del recorrido. No se reporta ningún lesionado.

El descarrilamiento de la locomotora No. 52557 se produjo en una zona sin andén, cerca del puente elevado de la estación, afectando cuatro ruedas.

Las autoridades de la Empresa de Ferrocarriles de Occidente y directivos y especialistas de la Empresa Trenes Nacionales de Pasajeros presentes en las labores de recuperación destacan que la tripulación y el conductor actuaron siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. Los pasajeros bajaron sin contratiempos, aunque inicialmente permanecieron en el tren por precaución y, de manera inmediata, se activaron equipos de apoyo para atender a los pasajeros y tripulantes.

Con la asistencia de locomotoras auxiliares, la unidad descarrilada fue reencauzada y trasladada para su revisión, proceso que tomó un poco más de una hora. En este momento, la estación ya opera con normalidad.

Una comisión investigadora, integrada por miembros de la Administración del Transporte Ferroviario (ATF) y autoridades provinciales, analizará las causas técnicas del fallo.