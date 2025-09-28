Suscriben acuerdos de cooperación Cuba y la República Gabonesa (+Fotos)

Durante el encuentro celebrado en el Palacio de la Revolución, sede del ejecutivo, Díaz-Canel agradeció el apoyo histórico del gobierno de Gabón a la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Ambos mandatarios asistieron a la ceremonia de firma de tres instrumentos, que incluyen el Acuerdo Marco de Cooperación, el cual servirá de base para elaborar y ejecutar programas y proyectos conjuntos entre instituciones públicas y privadas de los dos países.

También se rubricó un Acuerdo sobre Ejecución de Sentencias Penales, que facilitará la coordinación en materia de asistencia jurídica mutua para el traslado de ciudadanos condenados de cada nación.

Además se suscribió un Memorando de Entendimiento entre los ministerios de Agricultura de Cuba y Gabón, con el propósito de impulsar la cooperación en actividades ganaderas y del sector en general.

El presidente de la hermana República Gabonesa rindió homenaje al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, al depositar una ofrenda floral en la base de su Monumento en el Memorial de la Plaza de la Revolución, acompañado del Viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Elio Rodríguez Perdomo y una representación del cuerpo diplomático de la nación africana en La Habana.

La visita del Presidente de Gabón promueve los profundos lazos de amistad, cooperación y solidaridad que unen a ambos pueblos, tal como ilustran los acuerdos bilaterales recién firmados, expresión de la voluntad mutua de fomentar la colaboración en múltiples esferas.

Es la primera vez que Oligui Nguema visita nuestro país en su condición de Presidente de esa nación africana, tras su juramentación en el cargo, en mayo de 2025.

Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Gabón se establecieron el 26 de marzo de 1974, manteniendo fraternales vínculos por más de medio siglo y considerables muestras de la entrañable hermandad entre los dos países.

En Cuba se han graduado decenas de estudiantes de la nación africana en las especialidades de medicina.

Labora actualmente en Gabón una brigada médica de colaboradores cubanos.