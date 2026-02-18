Sostiene Díaz-Canel encuentro con líder argentino de Patria Grande (+Audio)

Díaz-Canel valoró la presencia del dirigente argentino como un acto de enorme solidaridad y sinceridad hacia Cuba en los tiempos que vivimos.

Durante el fraternal encuentro, el Primer Secretario del Comité Central del Partido ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo y consolidando los intercambios con Patria Grande en diferentes visiones que consideró podemos mutuamente compartir.

En el intercambio, el Jefe de Estado cubano calificó un reto la urgencia de una mayor articulación de los movimientos sociales y progresistas a nivel continental y global para enfrentar las políticas expansionistas del imperio, el ataque al multilateralismo y a los movimientos progresistas de izquierda.

¨El mundo tiene que decidir si lo que está sucediendo hoy será el futuro, o si nos vamos a unir para enfrentar estas políticas imperiales¨, acotó el Presidente cubano.

El líder de Patria Grande en Argentina, Juan Grabois, escritor y también abogado, agradeció la oportunidad de poder intercambiar con Díaz-Canel, y ratificó su postura solidaria con el pueblo cubano al que consideró como un gran amigo.

Acompañó al Presidente, Miguel Díaz-Canel durante el fraternal encuentro, el Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, el compañero Emilio Lozada García.