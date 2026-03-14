Son muchas las lecciones que hay en este país en estos tiempos difíciles

(Versiones Taquigráficas - Presidencia de la República)



Miguel M. Díaz-Canel.- Muy buenos días, un saludo para todo nuestro pueblo y en especial para los representantes de la prensa, cuando estamos en la víspera del Día de la Prensa Cubana, un homenaje a la fundación por Martí del periódico Patria.

Hoy es Día de la Defensa y tenemos varias actividades en las cuales participar, como parte de todo el programa de preparación para la defensa que se desarrolla con participación popular en los momentos tan difíciles que estamos viviendo. Por lo tanto, hoy tenemos todo un compromiso con entrenamientos y también un grupo de ejercicios; pero teníamos el compromiso de continuar informando a la población sobre la actualidad nacional.

Recuerden que el mes pasado hicimos una comparecencia de prensa donde abordamos problemáticas de la situación del país, y ahí nos comprometimos a que sistemáticamente y en diferentes espacios se iban a estar dando informaciones al respecto. Después de la comparecencia de prensa que di en aquella ocasión, compañeros de la dirección del Gobierno, vice primeros ministros, ministros estuvieron ampliando la información que dimos y sobre esa base se fue construyendo un grupo de consensos, de informaciones, de aclaraciones sobre las preocupaciones de la población. Ha pasado un mes aproximadamente de aquel momento en que habíamos centrado la atención, sobre todo, en medidas y acciones que se implementaron para enfrentar el bloqueo energético y la escasez de combustible.

Hoy podemos ratificar que hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible a nuestro país y que estamos trabajando en condiciones muy adversas, que tienen un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo. Por lo tanto, bajo esas condiciones, bajo esa situación en que estamos trabajando es que queremos ofrecer información y ajustes que hemos tenido que hacer a aquellas medidas que en aquel momento se plantearon, que están dadas por la prolongación que ha tenido este bloqueo económico y por la prolongación también de su efecto al estar esta cantidad de tiempo sin combustible, y ese es precisamente el propósito de este encuentro.

Quiero aclarar, además, que el mismo va a tener seguimiento, o sea, no nos vamos a quedar en el abordaje de las preguntas que hoy nos puede hacer la prensa sobre la situación nacional, sino que a cada uno de los aspectos que tratemos en el día de hoy, en esta comparecencia, en horas tempranas de la mañana, le estaremos dando continuidad a partir del próximo lunes con la presencia en diferentes espacios de los vice primeros ministros, los ministros y otros funcionarios de nuestro Gobierno para ampliar en detalle todo lo que sea preocupación, duda, expectativa en nuestra población sobre los temas que sean tratados de nuestra actualidad. También mantendremos en el momento oportuno otro encuentro como este, que como ya les dije hay la intención de sistematizarlos.

Muchas gracias por acceder a este encuentro los compañeros y compañeras de los diferentes medios que hoy están aquí con nosotros. Creo que podemos pasar a la ronda de preguntas.

Arleen Rodríguez.- Buenos días, Presidente, y a todos los presentes.

Creo que podemos empezar. Legañoa nos había solicitado la palabra inicialmente. Adelante el presidente de Prensa Latina.

Jorge Legañoa.- Muy buenos días, Presidente, muchas gracias de nuevo por este intercambio con la prensa.

Acabamos de ver hace unos minutos, a través de la Televisión Cubana, una intervención suya que da pie a la pregunta que yo traía en el caso de las conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, y usted acababa de anunciar que han iniciado un grupo de intercambios.

Mi pregunta sería, ya que se anunció que hay intercambios, si estamos hablando de un proceso de diálogos sostenidos, ¿cuáles serían los temas o esa agenda, esa hoja de ruta en ese sentido y los principios para ese diálogo con el Gobierno de Estados Unidos?

Miguel M. Díaz-Canel.- Es una pregunta interesante y de actualidad, creo que es la información con que se ha levantado hoy la población cubana, recibiéndola en primera instancia, sobre la cual se seguirá profundizando; pero es importante, primero y ha sido Legañoa una de las personas que ha estado hablando sobre el tema sistemáticamente–, porque nosotros estamos informando exactamente el momento en que estamos en ese proceso. Han existido muchas especulaciones también, y como ha sido siempre la práctica del liderazgo de la Revolución, nosotros no tenemos que responder a campañas que busquen manipulación o que busquen especulación, y siempre informar exactamente los momentos en que estamos.

Estos son procesos que se hacen con mucha discreción, son procesos largos que hay que iniciarlos primero estableciendo contactos, que haya posibilidades de canales de diálogo y que haya voluntad para el diálogo y todo eso lleva un tiempo, y a partir de eso entonces es que se están construyendo agendas, se entra en negociaciones, se entra en conversaciones y se llega a acuerdos, cosas de las cuales todavía estamos alejados porque estamos en las fases iniciales de ese proceso.

Creo que la respuesta a Legañoa está precisamente en lo que explicamos ayer en una reunión que sesionó en composición del Buró Político, el Secretariado y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, donde estuvimos evaluando el estado actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y yo, como conclusión, informé lo que hoy apareció en la prensa, y ahí están las respuestas a estos elementos que plantea Legañoa. Por lo tanto, voy a ratificar que en correspondencia con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del General de Ejército como líder de nuestra Revolución, y la mía, y colegiado con las principales instancias del Partido, el Gobierno y el Estado cubanos, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones.

Estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales, y aquí me quiero detener. Siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo, por buscar conversaciones. No es la primera vez que Cuba entra en una conversación de este tipo, creo que el ejemplo más reciente fue la manera en que el General de Ejército condujo las conversaciones con el presidente Obama, en una etapa muy reciente, y todos sabemos los resultados que dieron esas conversaciones. Bueno, ahora también un grupo de actores internacionales favoreció el desarrollo de esos intercambios.

¿Cuáles son los propósitos que estamos siguiendo con estas conversaciones, los propósitos que nos hemos planteado?

En primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución; en segundo lugar, cuáles serían las vías para solucionar esos problemas, y, en tercer lugar, determinar si hay voluntad para concretar, por ambas partes, acciones en beneficio de nuestros pueblos. Esto implica encontrar áreas de cooperación con las cuales podamos enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambos países y, además, la seguridad y la paz en nuestra región.

Como explicaba anteriormente, no ha sido ni será práctica de la Revolución responder a las campañas especulativas. Este es un proceso muy sensible, que se aborda con la discreción que lleva en cada momento, se aborda también con sensibilidad, con responsabilidad y mucha seriedad, porque es un problema que afecta los vínculos bilaterales y lleva un esfuerzo fundamental arduo, tenaz, para poder avanzar en soluciones, para lo cual también tenemos que encontrar la construcción de espacios de entendimiento que nos permitan avanzar en el proceso y, además de eso, alejarnos de la confrontación.

En esos intercambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía y a la autodeterminación; tomando también el criterio de reciprocidad, y en apego al Derecho Internacional. Ese es el momento en que estamos ahora en relación con las conversaciones o el diálogo con los Estados Unidos.

Arleen Rodríguez.- Randy Alonso, IDEAS Multimedios.

Randy Alonso.- Saludos, Presidente.

Además de esta noticia que, por supuesto, ya está generando titulares desde que salió la información hace unos minutos, hay temas nacionales también que son de interés para nuestro pueblo, y creo que el más urgente, el perentorio tiene que ver con la situación energética. Es decir, en estos días se ha incrementado el horario de apagones, hemos tenido que enfrentar muchas contingencias.

¿Qué efectos prácticos está teniendo en el país? Usted hablaba de que hace tres meses no entra combustible. ¿Qué efectos prácticos está teniendo en nuestra economía, en nuestra sociedad la decisión de Estados Unidos de reforzar el bloqueo energético? ¿Cómo se está enfrentando? ¿Cuáles son las alternativas propias que tenemos para poder de alguna manera atenuar ese crecimiento de los apagones y el efecto práctico en toda la sociedad cubana en este momento?

Miguel M. Díaz-Canel.- Indudablemente, Randy, yo diría que es el tema que más incomodidad, que más malestar está causando en nuestro pueblo en estos momentos, y tiene que ver, insisto, con el bloqueo energético, con el recrudecimiento que en la situación energética nos ha planteado ese bloqueo. Es una situación para la cual nos veníamos preparando de antemano y sobre eso explicamos todo un grupo de propuestas, de acciones, de medidas que estamos desarrollando en los momentos actuales.

Pero vamos a hablar de qué es lo que ha cambiado, por ejemplo, desde el momento en el que yo expliqué en la comparecencia anterior hasta ahora con relación a esta situación que, como tú bien definías, se ha agravado en las últimas dos semanas particularmente.

En primer lugar, hace tres meses que no entra combustible al país, por lo tanto, nosotros estamos generando energía eléctrica en el horario diurno con crudo nacional y nuestras termoeléctricas y, además, el aporte de las fuentes renovables de energía, que es considerable y, como ya hemos dicho en algún momento, se ha movido entre un 49 y un 51 % en los días, en dependencia también del sol y en dependencia también, que es otro elemento que tengo que explicar, de cómo ahora podemos manejar, en medio de la situación de inestabilidad del sistema electroenergético nacional, esa energía de los parques fotovoltaicos para regular frecuencias y evitar los blackouts –que fue un elemento nuevo que se introdujo en estas últimas dos semanas y voy a explicarlo posteriormente–, y Energas, que forma parte del uso del gas acompañante de la extracción de nuestro crudo nacional. Y por la noche estamos solo generando con las termoeléctricas y Energas.

Ahora, adicionalmente a eso, antes de la semana pasada, nos habían quedado determinadas disponibilidades de fueloil y diésel que las estábamos empleando en dos emplazamientos fundamentales para el sistema electroenergético nacional, que son los motores de generación distribuida que tenemos en Moa y un sistema de motores que tenemos en el Mariel. En tres meses sin entrada de combustible se agota el diésel y se agota el fueloil, por lo tanto, un número considerable de megawatts con los que estábamos generando, sobre todo para el horario pico y el horario de por la noche, salen de ese sistema de generación y ponen el sistema en una situación de mucha inestabilidad.

Fíjense, habíamos logrado mantener en enero y febrero niveles de apagones no superiores a los de diciembre, habíamos controlado la situación de una manera efectiva con las estrategias que habíamos trazado; que no quiere decir que no había apagones, sí había apagones y había apagones prolongados, pero no en la magnitud que hemos tenido en los últimos días.

Al cesar estas dos estaciones de generación distribuida, que son las únicas que habíamos podido emplear hasta ahora Recuerden que hemos recuperado y tenemos disponibles aún más de 1 400 megawatts de generación distribuida que no hemos podido emplear en todo este tiempo por la falta de combustible, por las consecuencias de ese bloqueo energético. Si nosotros dispusiéramos de combustible tendríamos en los horarios de la noche 1 400 megawatts más de generación, que nos sacarían del pico, o sea, en el pico habría un déficit de 500, 600, 700 megawatts, pero pudiéramos cerrar las noches y pudiéramos cerrar las madrugadas, y las afectaciones fueran mucho menores que las que tenemos en este momento.

Al salir estas dos plantas de generación distribuida, el sistema se vuelve muy inestable, y hay un día en que ocurre una salida brusca de la Antonio Guiteras, por lo tanto, las oscilaciones que provocó esa salida de la Antonio Guiteras produjeron el blackout. Cuando vamos a recuperarnos del blackout hace falta combustible en los grupos de las islas para poder ir dando algunas señales con las cuales puedan arrancar las termoeléctricas, se puedan sincronizar, e incluso se pueden sincronizar los parques fotovoltaicos. Eso ya se hace con mínimos de combustibles que teníamos en los emplazamientos y que estaban previstos precisamente para situaciones de este tipo.

Superamos el blackout, se incorpora la Antonio Guiteras, pero como estamos en una situación de inestabilidad, sobre todo desde el punto de vista de variación de frecuencias… Por ejemplo, en estos días en La Habana una subestación se ha disparado y ha provocado la caída en varios circuitos a la vez. Cuando eso pasa, la gente nos critica: No, ¿pero por qué no son capaces de repartir el apagón? No, lo que pasa es que el apagón se incrementa por situaciones que no estaban planificadas y llega a dimensiones tan altas que ya a esa hora es muy difícil, porque cada vez que hay conmutación tienes el riesgo entonces de producir también oscilaciones. Y en medio de toda esa madeja de adversidad, de complejidad es que se mueve esa situación y esas decisiones sobre la situación eléctrica.

En una situación de inestabilidad como esta no podemos aprovechar en el día, incluso, toda la potencia o toda la energía que generan los parques fotovoltaicos, porque hay que regular con más o menos conexión de los parques fotovoltaicos la frecuencia del sistema electroenergético nacional para evitar que haya otro blackout. Esas son las razones por las cuales el déficit de este momento es diferente al déficit que teníamos y que manejábamos en otro momento.

El impacto es tremendo. El impacto se manifiesta de manera más brutal en estos temas de energía. Aquí hemos tenido circuitos en municipios, porque el problema no es solo en La Habana, en las provincias hemos tenido circuitos en poblados, en comunidades con más de 30 horas de apagón. Eso provoca una irritabilidad, un malestar, una angustia tremenda en la población, porque además impacta en todo lo otro. Nos impacta directamente en el abasto de agua, en el bombeo de agua, entonces ya son dos cosas muy vitales en una vivienda, en una familia, en la vida de una familia, actuando a la vez.

Pero nos impacta en la vitalidad de la producción y también en brindar servicios a la población; impacta en las comunicaciones, porque también las radiobases se quedan sin energía; impacta en los servicios médicos; impacta en la educación; impacta en el transporte. Y así pudiéramos ir viendo cómo esto impacta transversalmente en todas las actividades cotidianas de las cubanas y los cubanos.

Ahora, yo les puedo decir que aquí no se apaga nada porque se quiera molestar a nadie; al contrario, se está haciendo lo imposible. Nadie puede imaginar, yo no soy capaz de describir –y solo lo puedo decir desde el punto de vista de los sentimientos y del respeto–, no tengo palabras para describir el esfuerzo que hacen nuestros trabajadores de la Unión Eléctrica, que son titanes, que además hacen ese esfuerzo, se van por encima de la adversidad, pero tienen el problema en sus casas y en su familia, y muchas veces cuando hay 30 o 40 horas de apagón en una de sus comunidades, afectadas sus familias, ellos llevan más de 40 horas trabajando sin descansar en una termoeléctrica, o en un parque fotovoltaico o buscando solución a una problemática. Por eso, y no lo cuestiono en los términos de no entender el malestar, pero sí molesta o lamento que haya personas que en medio de este malestar, que reconocemos que es legítimo, su respuesta sea injuriar a la Revolución, injuriar al Gobierno o injuriar a la institución eléctrica, porque la culpa no es del Gobierno, la culpa no es de la Revolución, la culpa no es de nuestro sistema electroenergético nacional. ¡Revolución, Gobierno, trabajadores están haciendo un esfuerzo para superar lo imposible! ¡La culpa es del bloqueo energético que nos han impuesto!

Yo preguntaría qué capacidades tendrían otros países de, en medio de un bloqueo energético como este, que ya lleva más de tres meses, mantener los niveles de generación eléctrica que hemos mantenido nosotros. Que solo han sido posibles por hacer un uso muy racional, y yo diría hasta creativo, innovador, del crudo nacional con el cual se están abriendo nuevas perspectivas; y, por otra parte, toda la inversión que con un esfuerzo extraordinario, en medio de estos tiempos de bloqueo recrudecido, el país ha hecho, que está provocando un cambio de matriz energética visible. Porque, también, como expliqué la otra vez, si no hubiéramos tenido los 1 000 megawatts de energía fotovoltaica en estos tiempos, qué estuviera pasando en el día y cómo estuviéramos saltando de un blackout a otro blackout y las afectaciones serían mayores. Esas son las razones que explican la diferencia con lo que ha pasado en las últimas semanas.

Estamos hablando de esa realidad, estamos hablando de esa complejidad; pero también quiero hablar de lo que estamos haciendo y por dónde van las luces, comprendiendo que todo no tiene una solución inmediata, pero hay soluciones. De hecho, ya hay soluciones, lo que pasa es que la magnitud del problema es tan grande que no se ven en toda su dimensión, en todo su aporte, y aquí traigo algunos datos.

Quiero detenerme en un tema para que vean la perversidad que hay con este bloqueo energético. En estos momentos en el país hay decenas de miles de personas esperando por una operación quirúrgica que no se puede desarrollar por la falta de electricidad. En días pasados el Ministro de Salud Pública dio datos muy relevantes. Pero en esas decenas de miles hay una parte importante de niños que están esperando una intervención quirúrgica por las afectaciones que tiene nuestro sistema de salud por este bloqueo energético, y, sin embargo, el país vive, el país está organizado.

¿Estado fallido, un Estado fallido que enfrenta todas estas situaciones y que busca resolver, que busca además avanzar? No recuerdo si fue ayer o tal vez antes, un artículo que se publicó en Cubadebate de una periodista, de Susana Tesoro, reconociendo la complejidad, también hablaba de las cosas hermosas que pasan en este país todos los días: los niños yendo a la escuela, la manera en que se atiende en un hospital a un paciente que está con una enfermedad compleja.

Nosotros estamos siguiendo todos los meses el trabajo de las provincias, y ya estamos haciendo el segundo corte; estamos haciendo en estos momentos el corte de lo que ha sucedido en las provincias y cómo las provincias han ido desarrollando sus estrategias con cierre de febrero.

Compañeros, la cantidad de soluciones que se encuentran, la manera en que se está organizando la vida: para el pan, para dar ofertas de gastronomía, ofertas de comida a la población; la manera en que con todas estas limitaciones se está trabajando en el campo cubano para producir más alimentos; la manera en que se han organizado las transportaciones del personal de la Salud; la manera en que se está conduciendo el curso escolar tanto en la educación general como en la educación superior; pero, como decía Susana, también el fin de semana voy a un espectáculo cultural del más altísimo nivel en mi país.

Esas son nuestras realidades, esas son también las expresiones de que tenemos un pueblo que actúa con resistencia creativa, que eso nos mantiene unidos, y que en esa unidad también hay una potencialidad tremenda para enfrentar esta situación.

Entonces voy a hablar de lo realizado, y fíjense, de lo realizado en lo que voy a explicar y en los datos que voy a dar, con los que no quiero aburrir, pero son datos que más que todo muestran la continuidad que le damos a lo que ya habíamos explicado anteriormente, pero que son los resultados prácticamente de un solo mes. O sea, también saquemos la cuenta de que si en un mes hemos avanzado esto, cuánto más iremos avanzando en el resto de los meses. Y permítanme que vaya a algunos datos.

Crece la explotación de nuevos pozos para incrementar la producción nacional de petróleo y de gas acompañante, y en los dos primeros meses del año se sobrecumplieron los planes de producción de petróleo y gas acompañante. Con eso hemos detenido una tendencia que venía ocurriendo en el país, que cerramos el año 2025 disminuyendo e incumpliendo los planes de producción de gas y de petróleo nacional. Esto es muy importante, recuerden que uno de los enfoques energéticos que dimos es que tenemos que saber vivir de nuestras fuentes, y una de nuestras fuentes es ese crudo nacional y ese gas acompañante.

Con el incremento del crudo nacional tendremos más crudo para explotar nuestras termoeléctricas. Es importante porque como parte de la recuperación de capacidades termoeléctricas, tal vez en el día de hoy o en el fin de semana se incorpora una nueva termoeléctrica, que es una de las unidades de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, que son ciento y tanto megawatts más; pero ya no es solo recuperar, es que hay que tener crudo nacional para que genere.

Entonces, todos estos incrementos nos van permitiendo que, en la misma medida que vamos recuperando capacidades, tengamos el combustible para la generación eléctrica en esas capacidades. Con el gas acompañante –después daré un dato–, recuerden que nos habíamos comprometido a crecer en 20 000 consumidores de gas manufacturado en la ciudad de La Habana. Ya eso está en práctica y hay un grupo de nuevos servicios que en un mes se han habilitado.

Se han construido ya cuatro tanques de la Base de Supertanqueros. Recuerden que después del incendio la base quedó en una situación de total deterioro, y necesitamos tanques para poder almacenar combustible.

En lo que va de año se han recuperado 185 megawatts de generación térmica. Como decía, los parques fotovoltaicos están generando entre el 49 y el 51 % de la energía en los horarios del día.

Hay instalados en solo un mes 529 nuevos clientes de gas manufacturado en La Habana, de los 20 000 previstos a los que vamos a llegar. Recuerden que esto no es llegar y abrir una llavecita, hay que hacer conductoras, zanjas para las conductoras y todas las conexiones para llegar con gas manufacturado a una casa.

Se ha logrado que casi todas las panaderías del país que estaba identificado que podían ir a una transformación en el tipo de energía a utilizar para la cocción lo hayan hecho; ya hay más de 715 panaderías que se han convertido a leña o a carbón.

Se han instalado 955 sistemas fotovoltaicos en viviendas aisladas y en centros sociales que dan vitalidad a la actividad de atención a la población en los municipios. Por ejemplo, ayer cuando hacíamos el análisis con algunas provincias, ya hay varias que sus policlínicos funcionan con fuentes fotovoltaicas, un grupo de instituciones sociales, hogares maternos; pero ya eso es una realidad, vamos por 955, además de un número de viviendas aisladas a las cuales también se les oferta este servicio. O sea, estamos hablando de policlínicos, hogares maternos, hogares de ancianos, casas aisladas, áreas de cajeros electrónicos, estaciones de Etecsa para sostener las comunicaciones, funerarias y otros centros; 120 niños con enfermedades que requieren constantemente climatización en sus casas ya tienen los módulos fotovoltaicos que les garantiza eso las veinticuatro horas, y ahora estamos en otro levantamiento que está realizando el Ministerio de Salud Pública para extender este servicio a más familias.

¿Recuerdan que habíamos hablado de que había un grupo de trabajadores destacados, fundamentalmente de los sectores de la salud y de la educación a los cuales se les iban a instalar 10 000 módulos? Bueno, se han instalado 10 034 módulos, que ya esas personas reciben ese beneficio.

En las próximas semanas se van a incorporar nuevas capacidades de parques fotovoltaicos. Hemos terminado un nivel de parques fotovoltaicos que están pendientes de toda la asistencia técnica de los proveedores y que ya están terminados, y en la misma medida en que la asistencia técnica va dando las validaciones se estarán sincronizando con el sistema electroenergético nacional.

En ese orden de cosas, quiero destacar lo siguiente: Hay un proyecto que no es un parque fotovoltaico, comprende la instalación de estaciones de baterías para llegar a una cifra de 50 megawatts en acumulación de batería, esta acumulación es para regular frecuencia. O sea, estas estaciones de baterías ayudarían a lo que hoy estamos teniendo que hacer a costa de los parques fotovoltaicos y, por lo tanto, los podríamos aprovechar más y el sistema electroenergético nacional estaría más estable.

Ya se están cargando eléctricamente ocho de los dieciséis contenedores que completan ese proyecto. Por lo tanto, los primeros 25 megawatts de acumulación en batería para regular frecuencia los vamos a tener en los próximos días, y se sigue trabajando en los otros ocho contenedores para completar los 50 megawatts que ayudarán a regular frecuencia y evitar caídas eventuales del sistema electroenergético nacional.

Próximamente se conectan cuatro nuevos parques fotovoltaicos de 21 megawatts cada uno, por lo tanto, eso da una cifra aproximada de 85 megawatts, y hay otros tres parques fotovoltaicos de un total de quince, que los quince en total aportarán alrededor de 85 megawatts, pero ya los primeros tres parques de ese proyecto se van a terminar y eso aportaría 15 megawatts más. O sea, estamos hablando de que antes de que termine marzo estaremos incorporando más de 100 megawatts al sistema electroenergético nacional con fuentes fotovoltaicas.

Se estableció un grupo de tratamientos diferenciados que estimulan las inversiones residenciales de fuentes renovables de energía y también para el ámbito productivo, tanto en lo residencial como en el ámbito de los proyectos empresariales de los negocios. Estas acciones o estas medidas que se tomaron están orientadas en tres ámbitos fundamentales: un ámbito es el arancelario, o sea, se liberan de aranceles todas estas importaciones; otro ámbito es el de usar una tarifa preferencial de pago por el sistema electroenergético nacional al que teniendo instaladas estas capacidades, además de la que usa, pueda generar y pueda aportar al sistema electroenergético nacional, o alguien que haga una inversión para generar para el sistema electroenergético nacional, y la otra comprende un grupo de impuestos, de tributos que llevan un tratamiento diferenciado a los que importan, a los que instalan, a los que dan servicio a estas fuentes renovables de energía.

Bueno, en un levantamiento que no está completo, y que varía todos los días, ya hay 2 247 entidades privadas –estamos hablando de negocios privados– que tienen sistemas fotovoltaicos para desarrollar su actividad; hay más de 900 empresas estatales que disponen de sistemas fotovoltaicos para acometer sus actividades; hay 6 765 viviendas conectadas al sistema electroenergético nacional mediante sistemas fotovoltaicos; hay 636 bombeos solares a la población, estos son sobre todo en acueductos de comunidades; hay 462 bombeos solares para el riego en la agricultura. A la vez se están haciendo inversiones en las ramas de las hidroeléctricas y en la energía eólica, y posiblemente cuando termine el año tendremos un nuevo parque eólico en La Herradura, en la provincia de Las Tunas; estaremos recuperando capacidades eólicas en los parques de Gibara, y también conectando nuevas hidroeléctricas.

En el área de la transportación eléctrica, ustedes saben que se está potenciando la movilidad eléctrica y la creación de electrosolineras. En el país ya hay más de 2 665 vehículos eléctricos; hay más de 21 600 motorinas eléctricas, muchas de estas, que son particulares, las formas de gestión no estatal las han puesto a disposición de servicios para la población ante los gobiernos locales en un grupo de territorios; ya hay más de 42 estaciones de carga para este parque, y lo que estamos planteando es que cada parque automotor que funcione con energía eléctrica no se conecte al sistema electroenergético nacional para cargarse, sino que tenga la posibilidad de ir a una electrosolinera que funcione con energía solar y por lo tanto no es una carga adicional para el sistema electroenergético.

Quiero explicar que también con nosotros están compartiendo este encuentro varios miembros del Buró Político, el primer ministro Manuel Marrero, el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, nuestros ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, nuestro Canciller, y también un grupo de compañeros, los vice primeros ministros y miembros del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que son varios de los compañeros que van a dar explicaciones, dándoles continuidad a todos estos temas la próxima semana, junto a un grupo de ministros.

Marrero ayer me compartía una información, que no la voy a dar completa. Por ejemplo, se ha hecho una inversión en 400 autos eléctricos, de los cuales ya estarán arribando en los próximos días los primeros cien aproximadamente, que los vamos a dedicar al traslado de pacientes con hemodiálisis en todos los lugares del país; por lo tanto, estaríamos independizando un servicio tan sensible a la población como la hemodiálisis de la dependencia de combustible fósil. Por supuesto, estos vehículos eléctricos que se van a emplear en esos servicios van a tener tiempo disponible para ayudar también en otros servicios de Salud.

Ahora que hablo de estas cosas, que tienen que ver con la sensibilidad de la gestión del Gobierno hacia los problemas de la población, qué extraña dictadura somos que, en medio de esta situación, nos estamos preocupando porque los pacientes con hemodiálisis tengan una solución, porque los policlínicos tengan una solución, porque los servicios básicos a la población tengan una solución.

También se van a incorporar 150 triciclos eléctricos y 15 microbuses para transporte de pasajeros, estos se adicionan, y 34 furgones eléctricos para cargas.

Ustedes saben que, sistemáticamente, en estos meses se han ido incorporando estos tipos de medios al transporte en varias provincias. Pero aquí quiero destacar una cosa, estos son equipos que se compran los componentes, pero los ensamblamos en el país; por lo tanto, es lo que aportamos a los servicios a la población, pero es un desarrollo que va teniendo también nuestra industria, y en la medida en que avancemos estaremos incorporando más componentes de fabricación nacional y menos de importación, y nos abre nuevas posibilidades; además, hay diseños cubanos, la Industria Militar está aportando en eso y también el Ministerio de Industrias.

Resumiendo, sin querer atiborrarlos con más datos, se confirma que estamos trabajando en varios frentes para enfrentar la situación energética, para dar solución al complejo escenario que vivimos. Todos demandan inversiones financieras que hay que hacer en medio de la complejidad, por lo tanto, también hay que estar evaluando qué entra, dónde lo ponemos, en qué magnitud lo podemos poner; pero todo eso, como he explicado, si hablamos de lo que se ha hecho en un mes demuestra que se ha emprendido de una manera acelerada y prioritaria y, aunque la situación es compleja y no se resuelve de golpe, se irá solucionando paulatinamente.

Destaco que en ningún momento hemos renunciado a nuestro derecho soberano de tener suministros de petróleo por importación en Cuba que son necesarios. Todavía con todo esto que estamos montando necesitamos petróleo para que haya más vitalidad en todos los procesos de la vida nacional.

Arleen Rodríguez.- Joel García, director del periódico Trabajadores.

Joel García.- Buenos días, Presidente.

Miguel M. Díaz-Canel.- Tengo pendiente una visita a tu medio.

Joel García.- Sí, estamos ahí esperándolo.

La pregunta está relacionada sobre todo al perfil propio del periódico. Usted explicaba toda la situación de la energía, del combustible, pero hay muchos centros, empresas que se han paralizado, algunas incluso han tomado medidas de reducción de personal, y aunque la legislación cubana protege a los trabajadores, la pregunta estaría enfocada a qué más pudieran hacer directivos, empresarios, que no se hace, para evitar interrupciones laborales masivas que pudieran producirse en el futuro a partir de que la situación puede seguir siendo tensa.

Miguel M. Díaz-Canel.- Yo voy a complementar la respuesta a tu pregunta, porque parte de los objetivos editoriales de ustedes también es qué papel tienen que desempeñar los sindicatos en este momento para apoyar todo eso que tú estás razonando en tu interrogante.

Una vez más volvemos, y es repetitivo pero esa es nuestra realidad, a las afectaciones del bloqueo energético y su impacto en un ámbito de la vida de nuestro pueblo que es el ámbito productivo y el de la oferta de servicios.

Se ha reducido la actividad productiva, sin energía ningún país puede producir en las magnitudes de la normalidad; se reducen también las posibilidades de servicios, y todo eso ha implicado hacer ajustes laborales. Hay cambios de labor, hay determinados niveles de interrupción en los trabajadores, hay reubicaciones laborales, y todo eso provoca afectaciones desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista salarial a una masa importante de nuestros trabajadores, de nuestras familias.

Un principio que tenemos que compartir todos, desde la gestión del Gobierno, la actividad política del Partido, la actividad sindical y la actividad administrativa, es que buscamos ante todo defender la protección laboral y la protección salarial de nuestros trabajadores. Y yo sigo insistiendo, lo he compartido con los compañeros del movimiento obrero, también con los compañeros de la dirección del Partido y del Gobierno y con las provincias, en que más que ir a la interrupción tratemos de adaptarnos y busquemos la reubicación laboral o el cambio de labor, porque hay mucho que hacer.

Por ejemplo, hay mucho trabajo que hacer en las comunidades y allí hay procesos que es necesario atender, que es necesario que vayan a otro nivel de soluciones, teniendo esa masa de trabajadores hoy no tanto en el escenario laboral normal que son sus fábricas, sus entidades, sino más tiempo en las comunidades. Con ellos podríamos organizar proyectos comunitarios o avanzar en los que ya existen; podemos potenciar el sistema productivo local, sobre todo la producción de alimentos a nivel de las comunidades, la atención a los vulnerables, la recogida de desechos sólidos; proyectos creativos en función de la población con la cantidad de personal profesional que tiene preparación, digamos, pedagógica, metodológica, por sus conocimientos, que pueda apoyar a los procesos educativos que hoy están centrados en la comunidad, en el municipio, en los centros municipales de la educación superior: es mucho lo que podemos hacer.

Y es mejor que todos, aunque nos tengamos que reubicar, aunque tengamos que cambiar de labor, estemos aportando, no nos desmovilicemos, no estemos esperando que otros hagan lo que nosotros podemos hacer y estemos aportando.

Nuestra legislación laboral comprende un grupo de tratamientos especiales. Por ejemplo, en el caso de las unidades presupuestadas durante el primer mes, para quien ha quedado sin reubicación laboral se le paga el ciento por ciento del salario y a partir de ese mes se le paga el 60 %. Eso lo asume, a partir de la aprobación del Consejo de Ministros por solicitud y análisis del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero son trámites que se hacen en corto tiempo, lo asume el Presupuesto del Estado, y esa es una protección que se da y que la pueden utilizar todas las entidades presupuestadas.

Pero en el ámbito empresarial tenemos tres fuentes que pueden ayudar en esto que no creo que siempre se utilizan, tal vez no sean de total dominio y, sin embargo, fueron fuentes que utilizamos en la COVID-19. Una de ellas son las reservas para contingencia que crean las empresas, se pueden utilizar en estos casos; la otra fuente son las reservas no utilizadas, que son reservas que crean las entidades empresariales a partir de sus utilidades, una cosa que ellos han generado con sus utilidades, que también puede ser empleada para esto; y la tercera fuente son los fondos de compensación que existen en estas empresas.

Yo creo que si articulamos lo que puede aportar el Presupuesto y articulamos también estas tres modalidades que tienen las empresas, podemos lograr un justo, un adecuado tratamiento laboral y salarial a los trabajadores en las condiciones en que están.

Entonces yo diría, con ese mismo sentido de que nuestros trabajadores están más tiempo en otros escenarios de labor que no son los tradicionales, que el sindicato tiene que actualizarse en su función. El sindicato hoy tiene que estar más que en la fábrica, en esos espacios donde están reubicados sus trabajadores. Tiene que estar atendiendo y defendiendo ese tratamiento laboral y salarial con voluntad de solución en esos espacios donde van a estar más los trabajadores.

Insisto mucho en el ámbito comunitario. Si nosotros aprovechamos esa masa de trabajadores, que además son vecinos entre los cuales hay toda una empatía y toda una posibilidad, en la solución de problemas que tenemos en lo local, en la comunidad, en el municipio, yo creo que podemos dar un salto importante en todo un grupo de actividades en medio de la situación tan complicada que tenemos, y no tenemos a nadie parado, no tenemos a nadie inmovilizado, no tenemos a nadie sin estar dando un aporte a nuestra sociedad. Esa participación, esa capacidad de adaptarnos da unidad, y en la unidad está la razón de todas nuestras victorias, de todo lo que podemos avanzar en todos nuestros empeños. Pero lleva un análisis exhaustivo, un análisis comprometido, un análisis responsable por los que dirigen las entidades presupuestadas, por los que dirigen las empresas y también por el movimiento sindical.

Arleen Rodríguez.- Raciel Guanche, Juventud Rebelde.

Raciel Guanche.- Saludos, Presidente.

Las universidades cubanas en medio de este contexto también han tenido que transformarse para culminar su proceso docente. Sin embargo, ha habido estudiantes que han tenido preocupación con el tema, para terminar el semestre docente.

Mi pregunta concreta es si se ha evaluado desde la dirección del país este tema y qué se piensa hacer de ahora en lo adelante.

Miguel M. Díaz-Canel.- Es algo que ha estado muy presente en estos días en las redes sociales.

Vuelvo de nuevo a las causas de los problemas: impacto del bloqueo energético en nuestro sistema educacional, tanto en la educación general como en la educación superior.

Cómo funciona un centro escolar, cómo funciona una universidad con apagones, sin combustible para el traslado de profesores y estudiantes, con déficit de alimentación, sin poder desplegar todas las potencialidades que en los procesos de enseñanza-aprendizaje nos proporciona el uso de las tecnologías de la información. Todo eso lo afecta este bloqueo energético.

Ahora, ¿qué vamos a hacer, rendirnos, parar el curso escolar, no dar alternativas, no dar soluciones? Bueno, yo creo que de manera muy creativa, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Educación Superior tomaron un grupo de medidas cuando el primer ministro Manuel Marrero convocó al Gobierno a un grupo de acciones para enfrentar en un primer mes todas las limitaciones que íbamos a tener con los déficits de combustible y hubo que reorientar el diseño curricular de la actividad educacional, tanto en la educación general como en la educación superior.

En el caso de la educación superior se fue también a variantes de semipresencialidad, que no son nuevas, porque incluso nosotros tenemos cursos, como son los cursos para trabajadores, que en tiempos normales trabajan en condiciones de semipresencialidad. Yo diría que lo creativo del uso de esta semipresencialidad es que se volcó a un escenario comunitario, y lo uno con la respuesta con relación a los obreros, cómo en el escenario comunitario podemos trabajar también desde el punto de vista educacional.

Aquí tiene que ver mucho cómo se insertan los estudiantes en la comunidad, cómo se continúa el curso desde la comunidad, que eso no es solo el papel de los estudiantes y también el sacrificio, el esfuerzo de los estudiantes; tiene que ver mucho también con los profesores, porque los profesores entonces tienen que ir más a la comunidad, tienen que atender de manera más directa al estudiante, que se transforma la relación profesor-estudiante que hay en un aula con un escenario que es el escenario comunitario, que es el de los centros de producción de la comunidad, que es el CUM, el Centro Universitario Municipal, o que son las aulas o las instalaciones que en la comunidad se ponen a disposición de los estudiantes, y en ese sentido se ha trabajado.

Llevamos un mes en esa situación, todo no ha salido bien, hay lugares donde ha funcionado mejor y hay lugares donde han existido lagunas, no ha habido toda la atención directa y eficiente, y ha provocado preocupaciones en profesores, en estudiantes y en familias cubanas, también en el ámbito de los profesores y en el ámbito de los estudiantes.

¿Qué se ha hecho? Discutir, evaluar, dialogar, atender preocupaciones, atender quejas, atender insatisfacciones y escuchar propuestas que están haciendo tanto profesores como estudiantes, como también familiares. Insistir más en buscar qué potencialidades hay en cada comunidad todas las comunidades no son iguales y en cada municipio para poder apoyar estos procesos de reorganización. En virtud de eso, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Educación Superior, se han actualizado las medidas y las acciones que está encabezando el Gobierno en el país.

La próxima semana, para dar más detalles –para yo no entrar en los detalles organizativos– sobre estas transformaciones y todo lo que se ha planteado rectificar, a partir de la discusión y el debate que ha existido, la Ministra de Educación y el Ministro de Educación Superior lo van a informar en próximas comparecencias.

Ahora, quiero garantizar, y más en un día de una fecha tan histórica en Cuba como hoy 13 de marzo y lo que significa para el movimiento estudiantil cubano, para el movimiento universitario, que en aquella fecha, en medio de una dictadura, creció apoyando al Movimiento 26 de Julio y poniéndose al lado de las causas del pueblo cubano, y lo que hizo heroicamente la Federación Estudiantil Universitaria, el Directorio Estudiantil, creo que confirmar esto, en un momento como este, significa que para la Revolución Cubana y en nuestro proceso de construcción socialista la educación y la educación superior son prioridades y las vamos a seguir manteniendo como una prioridad.

Estos son momentos temporales que nos impone el cerco energético; pero en cuanto haya condiciones para superar esta situación, volvemos a la presencialidad, volvemos a las aulas, volvemos a desarrollar los procesos con toda la experiencia educativa que, además, es referente para América Latina, el Caribe y el mundo de nuestro Sistema Educacional y de nuestro Sistema de Educación Superior.

Arleen Rodríguez.- Valia Marquínez, Cubavisión Internacional.

Valia Marquínez.- Buenos días, Presidente.

Miguel M. Díaz-Canel.- Buenos días.

Valia Marquínez.- En este diálogo que usted sostiene hoy con la prensa nos gustaría particularizar en un tema y es el papel de los connacionales en el exterior. Creo que en este complejo escenario también han desempeñado un papel relevante.

Mi pregunta concreta sería, ¿qué papel reconoce el Gobierno cubano en esta comunidad, tanto en el apoyo económico a sus familias como en la defensa de una visión más objetiva sobre Cuba, frente a campañas mediáticas y políticas que buscan aislar el país?

Gracias.

Miguel M. Díaz-Canel.- Interesante pregunta.

Les recuerdo que en la comparecencia anterior, cuando hablamos de las transformaciones que es necesario impulsar ahora en nuestro Modelo Económico y Social, planteamos la de este ámbito, el de la relación con los cubanos residentes en el exterior, como una de las más importantes y de las más decisivas que tenemos que hacer.

Hay que explicar esto desde los elementos de actualidad. Indudablemente, la cifra de cubanos residentes en el exterior o que prolongan su estancia en el exterior en estos momentos ha sido creciente, es numerosa. Y, por lo tanto, es nuestra responsabilidad como Gobierno acogerlos, escucharlos, atenderlos y propiciarles que tengan un espacio de participación en el desarrollo económico y social de nuestro país, a partir de su disposición de hacerlo, de su disposición a participar; a partir de sus posibilidades de participación.

¿Qué distingue a la mayor parte de esta comunidad de cubanos que residen en el exterior o que durante un tiempo radican en el exterior? Bueno, muchos de ellos son profesionales o técnicos, son un componente fundamental de la fuerza de trabajo calificada que ha formado la Revolución con nuestro Sistema Educacional.

Son personas que mantienen su arraigo cultural, su identidad con la cultura y con la nación cubana; son personas que mantienen una relación con la patria. En momentos difíciles como estos que estamos viviendo y en otros, de ellos ha llegado expresión solidaria, expresión de apoyo; expresión de denuncia ante las presiones, ante las políticas que tratan de condenar a nuestro pueblo.

Y el vínculo con esos cubanos residentes en el exterior no es nuevo. Recuerden que el Comandante en Jefe Fidel en el año 1978 inició un proceso de diálogo con la comunidad cubana residente en el exterior. Lo he dicho en otras oportunidades y lo dije en el último encuentro en que participamos con la comunidad cubana en el exterior, que fue hace dos años más o menos aquí en La Habana, que siempre guardo en mi memoria de joven aquel encuentro de Fidel con Los Maceítos, con la brigada Antonio Maceo cuando vino a Cuba, que está reflejado en un documental hermosísimo, donde hay varios momentos de dirigentes de la Revolución reunidos con ellos; pero está ese último encuentro de Fidel con ellos, cuando ya van a salir a tomar el avión y Fidel les dice: con ustedes la patria ha crecido. A eso se remonta esa voluntad de vínculo, de diálogo y de participación con esa comunidad residente en el exterior.

Después eso ha tenido, en el transcurso de estos años, momentos importantes con las cuatro ediciones de la Conferencia La Nación y la Emigración, que se ha propuesto incluso hasta cambiarle el nombre, porque no se ven como emigrados, se ven como parte de la nación.

Hay que decir que los principales dirigentes de la Revolución, en las visitas de trabajo que han realizado en los últimos tiempos a diferentes países, siempre buscamos un espacio para reunirnos con los cubanos que residen en esos países, para escucharlos, para compartir con ellos lo que se está viviendo, e incluso, para que ellos planteen sus propuestas y sus preocupaciones.

En el último año ha habido una actividad intensa en que, a través de la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio Exterior que atienden a los cubanos residentes en el exterior, ha existido mucho vínculo, se han producido varios encuentros en países, varios encuentros por zonas, por regiones del mundo donde ellos han planteado y han explicado preocupaciones, limitaciones, aspiraciones; han hecho propuestas y han planteado lo que ellos consideran trabas para poder ellos aportar más en el país. Con todo eso hicimos un registro, hicimos un dossier de todas sus formulaciones.

Hay que decir también que se han hecho encuentros sectoriales. Por ejemplo, se desarrolla un evento de Pedagogía en el país, vienen como parte de los delegados a participar en ese evento cubanos residentes en el exterior de la rama pedagógica y se hace un encuentro pedagógico con cubanos residentes en el exterior. Hay un evento industrial o una feria de negocios, con los cubanos de ese sector se hacen encuentros, y eso también nos ha dado mucha información al respecto.

Recientemente, con un procesamiento que hubo de los resultados de todos esos encuentros, hemos hecho un análisis en el Buró Político y en el Gobierno del país, y creo que con las nuevas medidas o las nuevas acciones que se van a dar a conocer se resuelven casi en la totalidad los planteamientos que han hecho los cubanos residentes en el exterior, y facilita mucho la presencia de ellos y su participación en el Programa de Desarrollo Económico y Social del país.

Esas medidas, esas acciones, esas reflexiones que hemos hecho, y todo lo que vamos a implementar, el vice primer ministro Oscar que, además, se desempeña como ministro de Comercio Exterior, el lunes, en una comparecencia, va a explicar detalladamente todo lo que se ha avanzado en materia de la atención, en virtud de lo que tú preguntabas con relación a los cubanos residentes en el exterior; pero creo que hemos construido una plataforma que permite una participación más activa, menos cargada de burocracia, de trámites, más flexible, incluso con cosas muy novedosas que no las voy a adelantar, y voy a dejar que Oscar sea el que los explique en la comparecencia que tendrá el próximo lunes.

Oscar, planifícate el lunes, porque no me puedes hacer quedar mal; si tenían otra fecha, la ponen el lunes.

Arleen Rodríguez.- Norland Rosendo, director de la Agencia Cubana de Noticias.

Norland Rosendo.- Buenos días, Presidente, a usted y a todos los que nos acompañan en esta comparecencia de prensa.

A pesar del escenario tan complicado para aislar a nuestro país, en los últimos tiempos hemos recibido ayuda solidaria y la estamos recibiendo aún. Quisiéramos saber cuál es la estrategia del Gobierno cubano para distribuir esos recursos y los mecanismos de control para asegurar que lleguen a los destinos previstos.

Miguel M. Díaz-Canel.- Vamos a hablar de actualidad y vamos a hablar también de antecedentes, de historia.

La actualidad es que estamos recibiendo donaciones, y sobre todo hay un país amigo, hermano, que se ha mostrado a una altura tremenda, que es México, encabezado por su presidenta Claudia Sheinbaum, que ha tenido una firmeza en la defensa de Cuba tremenda, y que agradecemos y respetamos y cada vez admiramos más, y de otros países.

También, como un elemento de actualidad, es que alrededor de eso se molestan fuerzas de derecha y comienza la intoxicación mediática alrededor del uso y el destino de las donaciones; sobre todo en medios de derecha, y tratan entonces de articular con un supuesto mal manejo por parte de Cuba para también atacar a los gobiernos y a los países que nos ayudan de esta manera.

La ética de la Revolución es tan grande, y hay una experiencia que demuestra una ética indestructible en cómo se asumen las donaciones, en cómo se distribuyen, que aplasta cualquier campaña de intoxicación mediática. No hay campaña de intoxicación mediática que pueda contra esa ética, ¡se estalla contra esa ética! ¿Quién lo tiene más claro que nadie?, el pueblo que es el destinatario de las donaciones que nos hacen los países amigos, las organizaciones solidarias.

Vamos a hablar de historia. Hay una larga historia, hay una larga experiencia de la manera en que organismos internacionales, proyectos de cooperación, instituciones, organizaciones de solidaridad con Cuba, gobiernos, amigos de la solidaridad, hacen donaciones al país en una variedad tremenda de modalidades; pero el país también tiene organizado un sistema de planificación, de distribución, de control y una enorme experiencia en cómo tramitar estas donaciones.

A nosotros nos llegan donaciones de todo tipo y ante circunstancias distintas. Llegan donaciones de emergencia o de ayuda en situaciones tan complejas como las que estamos viviendo; llegan donaciones en momentos de emergencia como los ciclones o determinada catástrofe natural; llegan donaciones por voluntad de amigos de la solidaridad que quieren ayudar en determinado momento, por el compromiso que hacen cuando vienen y visitan Cuba y ven que en un sector o en un centro de salud o en una escuela falta algo y lo quieren donar; vienen como parte de proyectos de cooperación que tenemos con determinado organismo; vienen como parte del trabajo que desarrollan importantes agencias como el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

¿Qué se toma en cuenta cuando nos hacen las donaciones? Lo primero que nosotros respetamos es el propósito de la donación por parte del donante. Si los donantes dicen: quiero que estas libretas lleguen a tal escuela, esas libretas van para tal escuela. Si el donante donó un equipo solar de bombeo de agua para una comunidad, eso va para esa comunidad.

Hay otros donantes que no plantean un propósito, digamos, puntual, sino un propósito más general: “Bueno, yo dono estos kits de sistemas fotovoltaicos para policlínicos del país”. ¿El país qué hace? Analiza dónde hay las mayores necesidades y le propone al donante: “Te proponemos que se prioricen con esta donación tuya tales policlínicos del país, y se cumple con el objetivo de esa donación. De esa manera vamos interactuando.

Hay otros que son más generales, que envían cosas de donación y que nos permiten, con criterio de país, a partir de prioridades, orientarlas hacia los vulnerables, hacia instituciones que dan servicio social, como los hogares maternos, las casas de abuelos, las casas para niños sin amparo familiar, y para instituciones de salud, educación u otras; generalmente las distribuimos de esa manera.

Lo que se da para la población, por ejemplo, en alimentos, nunca se ha cobrado, se da de manera gratuita, y muchas veces ha formado parte de lo que hemos entregado por la canasta en esos meses en un lugar, pero sin cobrarla porque es una donación. El país no le saca ningún provecho económico; el provecho es social porque nos ayuda, pero no se hace nada lucrativo de la donación.

Se anuncia con enorme transparencia hacia dónde van las donaciones. Si es un alimento se anota en la Libreta de Abastecimiento, hay una constancia a nivel familiar de que se le dio tanto en una donación. Está en el Registro de Consumidores por el Mincin; los trabajadores sociales participan activamente en la entrega de donaciones en las comunidades, y hay todo un sistema de auditorías, desde la Fiscalía, la Contraloría, los propios sistemas de control interno de las instituciones que están implicadas en la donación, para que haya total transparencia y total limpieza y ninguna duda con esas donaciones. Díganme de qué caso de desvío de donaciones se puede hablar en Cuba. Busquen en la historia de todo este momento de qué podemos hablar. ¿Quién puede argumentar un desvío? ¿Quién puede argumentar una actitud corrupta ante una donación a nivel de Estado, a nivel de Gobierno?

Pero digo más: muchas de esas instituciones que participan con nosotros, como la Cruz Roja, el PNUD y el PMA, tienen representantes en Cuba, y esos representantes, que además son muy activos, que comprenden mucho la situación del pueblo cubano, constantemente visitan los lugares hacia donde son dirigidos y comprueban en el terreno el destino de esas donaciones, y siempre han mostrado mucha satisfacción por la seriedad con que se trabaja en ese sentido. Y también las representaciones de otros países con las embajadas, cuando vienen donaciones por determinados proyectos gubernamentales, determinados proyectos institucionales, las embajadas también visitan los lugares y observan in situ y se les da toda la información referente a esas donaciones.

Incluso, siempre, cuando hay una visita de alguien de un país que tiene que ver con algunas de las donaciones, se les propone dentro del programa de visita que visite el lugar para el cual hubo una donación con la que él puede estar implicado, de la cual él puede llevar una información, o sea que hay una limpieza y una transparencia total.

En este caso, que fue más reciente y que por la televisión, por los medios de prensa se ha estado dando, incluso puntualmente a nivel de bodega, lo que llegó para las familias cubanas por parte de la ayuda generosa de México, la Embajada de México ha estado también visitando los lugares y ha formado parte de toda la comprobación del destino que han tenido esas donaciones.

Tomaron la foto de un producto mexicano… Nosotros tenemos una relación comercial con México también que no es solo de donaciones, y hay entidades nuestras que han importado determinados productos desde México y que venden otro tipo de cosas que no tienen que ver nada con la donación. Pero enseguida es intoxicación, porque es basada en la mentira, en la calumnia y buscando, como se dice, la quinta pata del gato para desacreditar, para molestar, para desunir, para confundir.

Pero se lo digo, la ética con la que la Revolución Cubana, con que trabaja nuestro Gobierno esas donaciones es muy dura y detiene cualquier intento de intoxicación mediática.

Arleen Rodríguez.- Leidy María Labrador, de Granma.

Leidy M. Labrador.- Sí, gracias.

Buenos días. Saludos para usted, Presidente, y también para todos los que nos acompañan.

Hace unos días atrás se dio a conocer en el país un hecho que realmente llamó la atención, no solo a lo interno, sino también fuera de nuestra frontera, que fue el intento de infiltración terrorista que aconteció acá en nuestro territorio. Un tema que también, como usted ha comentado, fue objeto de toda una campaña de intoxicación y demás, pero del que oportunamente se dieron a conocer todos los elementos. Nos gustaría que usted comentara en qué punto están hoy las investigaciones sobre este hecho, y, bueno, sería interesante saber también si existe una colaboración entre Cuba y Estados Unidos para esclarecer este tipo de hechos.

Miguel M. Díaz-Canel.- Te voy a contestar y te voy a dar una visión personal que tiene que ver también con los sentimientos y los valores de nuestros combatientes.

El hecho en sí es tal como se ha reflejado: una infiltración armada con fines terroristas, una infiltración financiada y organizada desde territorio de los Estados Unidos. Como se presentó en la denuncia en la televisión, venían fuertemente armados, por lo tanto, eso demuestra sus intenciones y rompe la falacia con que algunos personeros de la derecha contrarrevolucionaria cubana en los Estados Unidos quisieron decir que venían a buscar familias.

Primero, con la cantidad de armamento y equipamiento que traían no cabía ninguna familia en la embarcación, y, segundo, ¿hay que venir a buscar a Cuba familias armados con explosivos, con fusiles de asalto, con todo el equipamiento militar que vinieron? ¿Se creen que somos tontos, se creen que somos bobos, se creen que se puede confundir un pueblo entero con tanta mentira y tanta artimaña? Y sus intenciones eran asaltar unidades militares y centros sociales para crear confusión, para crear malestar, para sembrar miedo. Y es un intento de agresión.

Se ha establecido un proceso penal con todas las garantías del debido proceso. Para los detenidos, fueron de inmediato informados los familiares, y los familiares han tenido todos los contactos con ellos. Para los heridos, han tenido toda la atención médica, han agradecido la atención médica y, además de eso, los familiares han podido interactuar con ellos.

Para los fallecidos, también se les comunicó oportunamente a los familiares; los familiares reconocieron los cadáveres y han estado implicados en todos los trámites que tienen que ver con el tratamiento de sus cadáveres. Hay solo un trámite que por un problema familiar no se ha ejecutado, de disposición familiar.

Pero muy importante: en las investigaciones todos han reconocido su participación, todos han reconocido que dispararon, que fueron ellos los primeros que dispararon contra nuestra embarcación de guardacostas, del Servicio de Guardafronteras. Han aportado detalles muy interesantes que se irán dando a conocer en la misma medida en que sigan avanzando las investigaciones, de quién los reclutó, quién los preparó, quién los organizó, dónde hicieron su entrenamiento, quién los financió, y han dado los nombres de las personas, de los lugares, de las intenciones, de lo que les propusieron, de lo que se pretendía. Dos de los detenidos están declarados en la lista nacional de personas y entidades designadas como terroristas que tiene nuestro país y han sido circulados también a instituciones internacionales.

Por supuesto, oportunamente se les brindó información de esto a las contrapartes de Estados Unidos. Las contrapartes de Estados Unidos han estado informadas, han agradecido la información que se les ha dado; por vía diplomática consular han planteado su disposición de participar en conjunto en el esclarecimiento de los hechos, y estamos a la espera de una posible visita, ya anunciada, de expertos del FBI para participar en el esclarecimiento y las investigaciones con nuestras fuerzas del Ministerio del Interior. Por lo tanto, sí hay una información y hay una cooperación con las contrapartes norteamericanas y estamos a la espera de una visita de un grupo de expertos del FBI para seguir avanzando en estas investigaciones.

A los dos días de producirse la infiltración, junto con el Ministro del Interior, compañero Lázaro Alberto Álvarez Casas, visitamos la institución de salud donde se está atendiendo al Comandante de la nave cubana. Un hombre joven, formado por nuestra Revolución en los órganos del Ministerio del Interior, con una larga trayectoria en las Tropas Guardafronteras; lo conocía anteriormente porque es de Villa Clara, de Corralillo. Nosotros no quisimos ir desde el primer momento ni hicimos público ese encuentro, porque lo estábamos visitando por solidaridad, por compañerismo, por apoyo a un combatiente que estaba herido, no queríamos molestar ni hacer de eso algo mediático. Íbamos a visitar a una persona herida por la metralla de un invasor que venía dispuesto a matar.

Compañeros, ese hombre su familia, su madre, su esposa, son de una familia muy humilde; su mamá es médico, doctora; su esposa es maestra se desbordaba en explicarnos, no su herida ni su dolencia, sino el cumplimiento del deber, y uno trataba de preguntarle: ¿cómo te sientes?, ¿te duele? Y él, ¡el cumplimiento del deber! Y nos narró cómo fue herido, cómo se mantuvo al timón al mando de la nave, y cuando ya las fuerzas no le alcanzaban le pidió a uno de sus compañeros que tomara el mando de la operación. Se tuvo que acostar, estaba sangrando, totalmente debilitado, y oía todo el desarrollo. Y un orgullo tremendo por haber frustrado esa infiltración, por haberle evitado al pueblo cubano un dolor si esas personas lograban desembarcar y lograban cumplir sus propósitos.

Y digo estas cosas porque son muchas las lecciones que hay en este país en estos tiempos difíciles: la de nuestros 32 compañeros caídos en combate en Venezuela; la de estos cinco combatientes del Ministerio del Interior, de las Tropas Guardafronteras, que contuvieron una infiltración que los duplicaba en personas, para no hablar de la manera en que multiplicaba su armamento; y del orgullo de este oficial cubano por el cumplimiento del deber y su compromiso con el pueblo, su valor, su honestidad y su comportamiento cubano, ¡cubanísimo!, que se va por encima de cualquier otra conducta y otro comportamiento.

¡Esas son de las cosas también que fortalecen convicciones, que nos enaltecen en tiempos tan duros!

Aprovecho para compartirlo, porque es un sentimiento que tenemos Lázaro y yo, que lo vivimos ahí, que no lo habíamos dicho, pero que es bueno que se conozca cómo es nuestra gente, porque nuestra gente tienen rostros, tienen nombres, tienen familia, tienen historias, y ojalá un día, en algún momento, cuando él tenga más recuperación, cuando se entienda, la prensa pueda hacer un trabajo sobre él; pero sobre todo de historia de vida con un compañero como ese, que es también una expresión y un ejemplo de lo que se multiplica en miles de combatientes de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

Ya que estamos hablando de infiltraciones y de planes enemigos, han sido detenidos también, como se ha anunciado, diez ciudadanos panameños, que están siendo procesados en un proceso con todas las garantías, que han tenido contacto con sus familiares y que han tenido atención consular y una visita del Embajador de Panamá en Cuba, y que está en marcha una investigación, donde han reconocido su culpabilidad y han dado información de quién los reclutó, bajo qué circunstancias, con qué propósitos, en los lugares, han dado los nombres de las personas, y todo eso está en investigación y forma parte de la denuncia que se está haciendo alrededor de ese tema.

Arleen Rodríguez.- Bueno, usted hablaba del 13 de marzo, aquí está Radio Reloj también, que tiene un día histórico. Yoanny Duardo, en representación de la emisora Radio Reloj.

Yoanny Duardo.- Buenos días, Presidente.

Miguel M. Díaz-Canel.- Buenos días.

Yoanny Duardo.- El Gobierno de Ecuador recientemente declaró “no grato” al personal de nuestra Embajada en ese país. Hubo una cumbre que a las claras busca revivir la política de Estados Unidos y la OEA para lograr el aislamiento de Cuba.

Mi pregunta es: ¿Cuál es la posición del Gobierno Revolucionario frente a esta nueva agresión del Gobierno estadounidense?

Miguel M. Díaz-Canel.- Gracias.

Vamos a evaluar el contexto. ¿Qué es algo de lo que distingue a Cuba ante el mundo? ¿Qué distingue a Cuba en sus relaciones con el mundo? ¿Qué es lo que ofrece Cuba al mundo? Un vínculo amplio, activo, amistoso, de cooperación y de solidaridad. Eso es lo que marca las relaciones de Cuba con el resto del mundo. Nosotros somos un país que tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del mundo. Pero, además, es un vínculo amplio de pueblos, de pueblo a pueblo, con amigos en todo el mundo.

Cuba ha cooperado con el desarrollo de países, con programas gubernamentales. Donde los cubanos y las cubanas han estado desarrollando misiones hay un reconocimiento altísimo del papel que han desempeñado; ahí están todas las historias de nuestras misiones médicas, educativas, de constructores, de trabajadores. De igual manera, en los lugares donde fuimos a luchar por solicitud de gobiernos, sobre todo en el África, en países africanos, hay un reconocimiento a cómo actuaron nuestros combatientes, nuestros oficiales.

Por lo tanto, yo diría que lo que distingue a Cuba son precisamente esas virtudes, esos valores que provocan admiración hacia Cuba, no rechazo. Ese es el sentimiento que predomina en la mayoría de esas relaciones y de los que participan en esas relaciones.

Por supuesto, en América Latina y el Caribe, la Patria Grande, nuestra América, esos vínculos son más fuertes, son más íntimos, son más cercanos, tienen que ver con toda la historia de cada uno de nuestros países, con todas las relaciones.

Ahí en la historia, recuerdo cuando estuvimos en México en un acto por el Grito de Dolores, tanto López Obrador, en aquel momento el presidente, como yo, cuando hicimos nuestras palabras, había una cantidad de hechos que enlazaban a nuestros países, a México y a Cuba; pero eso se puede hablar de Angola; eso se puede hablar de las misiones internacionalistas, eso se puede hablar en cualquier lugar del mundo. De eso hablan con dolor los hondureños que han quedado ahora desatendidos porque su Gobierno retiró la brigada médica de Honduras; o países caribeños que ahora van a quedar sin la atención de los médicos cubanos, y que reconocen que es vital para sus sistemas de Salud la presencia de personal cubano de la Salud.

Ahora, en la historia también hay que reconocer que los gobiernos de Estados Unidos desde que triunfó la Revolución Cubana –los gobiernos, porque han sido todos los gobiernos– han insistido mucho en tratar de aislar a nuestro país. Recordemos en los primeros años de la Revolución la enorme campaña que hubo; recuerden los sucesos de la OEA, y recuerden cómo México mantuvo con dignidad las relaciones con nuestro país. Parece que la historia se repite: se vuelve a tejer una campaña de aislamiento de Cuba, y hay quienes no se doblegan, y vuelve el México solidario y hermano a estar al lado de Cuba.

Y otro elemento que es valorativo: no son lo mismo las relaciones entre gobiernos que las relaciones entre pueblos. Puede haber un gobierno, como este que se menciona en la interrogante, que sucumbe ante las presiones que le hace otro Gobierno y que por tener un gesto, que es un gesto de lacayismo –no sé si la palabra es correcta–, decida la expulsión de la misión diplomática, sin ninguna justificación, sin ningún argumento, violando todo el Derecho Internacional, las Convenciones de Viena y todas estas cosas; pero la amistad entre el pueblo cubano y el pueblo ecuatoriano es histórica y es indestructible, como es indestructible la relación entre el pueblo cubano y los pueblos de América Latina y el Caribe, y esa no la puede destruir la decisión de ningún gobierno, y los pueblos saben de qué lado está la razón.

Por lo tanto, va a seguir existiendo una relación entrañable entre los ecuatorianos y los cubanos. Y más temprano que tarde esas relaciones se recomponen.

Recuerden que nosotros tenemos que participar en el Día de la Defensa.

Arleen Rodríguez.- Bueno, si nos da una pregunta más, queda Radio Rebelde. Antonio Matos.

Miguel M. Díaz-Canel.- De acuerdo.

Antonio Matos.- Muy buenos días, Presidente.

En la jornada de ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores publicaba una nota que decía: En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, el Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sabemos que se trata de una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal.

Miguel M. Díaz-Canel.- Debía contestarla Bruno.

Es una práctica soberana, nadie nos la impone, la decidimos nosotros soberanamente; no es única, la hemos hecho en otros momentos, incluso, en la nota se dan datos de momentos en que hemos acudido a esa práctica. Es soberana, la hacemos en este momento por las explicaciones que se dan en la nota, y sencillamente responde a nuestra vocación humanista y a la manera en que la Revolución trata con justicia esos casos. Fíjense que está reconociendo que son personas que han mantenido una buena conducta, y nosotros reconocemos en nuestras normas legales los beneficios a las personas que cumplen sanción por determinada conducta.

Como siempre, prepárense, ahora va a venir la intoxicación mediática, la búsqueda de relaciones con otros hechos, la distorsión de las realidades; pero tranquilos, hemos tomado una decisión soberana y ahí está.

Les propongo terminar. Nosotros tenemos que ir a las actividades de la defensa, aquí están nuestros jefes militares y hay todo un programa.

Les agradezco a los representantes de la prensa, sobre todo cuando sabemos que ustedes están en una jornada de actividades por el Día de la Prensa Cubana. Que mañana tengan un provechoso Día de la Prensa Cubana, y vamos a seguir manteniendo este tipo de encuentros.

Ahora también, como habíamos anunciado aquí, vice primeros ministros, ministros, Marrero también y otros compañeros de la dirección, estarán ampliando la información sobre todos estos temas. Hay una agenda, hemos revisado la agenda pública, y hay más de quince temas que podemos estar abordando: la gente está preguntando por dónde van las transformaciones, de hecho, hemos hablado de algunas de ellas hoy; los temas de la situación actual; el tema de las desigualdades; la vulnerabilidad, entre otros.

Nos vemos próximamente, y muchas gracias a todos.

Muchas gracias al espacio de Buenos Días por darnos esta oportunidad (Aplausos).