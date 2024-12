Situación electroenergética y recuperación tras eventos naturales, a debate en comisiones parlamentarias

Este martes los miembros de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular continúan debatiendo temas de interés para el país, previo al Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura.

Como parte de la agenda que se desarrollará en esta segunda y última jornada de análisis, resaltan temas como la atención a personas y familias en situaciones de vulnerabilidad, la transformación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, el programa de recuperación de los viales y el proyecto de política Agraria Nacional.

Se actualizará, además, sobre la situación electroenergética del país, la recuperación de las afectaciones provocadas por los huracanes Oscar y Rafael y por el sismo del 10 de noviembre, así como el cumplimiento del programa de la vivienda al cierre del año 2024 y proyecciones para 2025.

Otros puntos del día serán el estado de los principales rublos exportables y de la inversión extranjera en el país, cómo marcha el proceso de Bancarización, la política de perfeccionamiento de los servicios comunales, y la proyección para el ciclo olímpico 2024-2028.

Comisión de Asuntos Económicos: sin producir no es posible exportar

La tendencia de las exportaciones de bienes y servicios en los últimos cinco años ha sido al decrecimiento, informó hoy el Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez Oliva- Fraga en la Comisión de Asuntos Económicos.

El titular del ramo explicó que, a pesar de existir políticas a nivel nacional y local en los territorios destinadas al incentivo de las exportaciones, y de haberse creado 15 polos exportadores en el país, no se alcanzan los resultados necesarios, debido, entre otras causas, a los insuficientes niveles productivos.

«No podemos exportar lo que no producimos», afirmó el Ministro, quien señaló que, excepto el tabaco prácticamente todos los productos exportables decrecen o se mantienen en los mismos niveles, como consecuencia de la disminución de los precios en el mercado internacional, y porque se produce menos que lo que necesita el país.

Al enunciar las principales causas que inciden en esa realidad, Pérez Oliva-Fraga dijo que unido al impacto negativo del bloqueo y la crisis económica internacional existen distorsiones en la macroeconomía nacional que limitan el desarrollo y la estabilidad de esas producciones, entre las que incide negativamente la ausencia de un mercado cambiario al que puedan acudir las entidades exportadoras para acceder a los recursos en divisas.

«Esa es una realidad, y tenemos que reconocerlo para resolverlo. Y sobre esa base se ha venido trabajando como parte de la implementación de las proyecciones de Gobierno», apuntó.

Precisó, además, que al cierre de este año hay sectores importantes del comercio de servicios que incumplen sus resultados como el Turismo y las Telecomunicaciones, al tiempo que no se logró realizar exportaciones con el azúcar.

El titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera añadió que entre las prioridades de cara a 2025 para frenar el decrecimiento de las exportaciones, figura la necesidad de jerarquizar estas dinámicas a todos los niveles como una actividad esencial, y lograr que los esquemas de financiamiento que están aprobados para un grupo de productos funcione de manera eficaz en el momento en que así se requiere.

En el debate, el diputado por el municipio de Playa, en La Habana, Carlos Miguel Pérez Reyes, abordó las complejidades existentes en los encadenamientos productivos con las empresas estatales debido a la actual tasa de cambio vigente para operar con las divisas, así como la existencia de productos que hoy se exportan y generan pérdidas a las empresas.

Desafíos de la inversión extranjera

También como parte del debate se informó la situación de la inversión extranjera en el momento más complejo que hemos enfrentado para captar el capital inversionista foráneo.

«Ningún inversionista extranjero va a venir a invertir a Cuba para perder dinero, ni para ganar menos de lo que puede ganar en otro país del mundo», afirmó el Ministro, al abordar las complejidades que genera la política genocida del bloqueo a la Isla

En ese sentido, señaló, nuestra gestión interna tiene que ser doblemente eficiente y diferente, pues a pesar de las causas externas que limitan su desarrollo, existen todavía procesos muy burocráticos, excesos de documentos, trámites demorados y falta de respuestas que son problemas que dependen de nosotros.

Tenemos que lograr que los inversionistas extranjeros vean en Cuba una plaza atractiva de inversión y, para ello hay que trabajar en infraestructuras de servicios que hagan competitivas sus producciones y les permitan extenderse a otros países, subrayó Pérez Oliva- Fraga.

No obstante, agregó que aun en medio del complejo contexto existen en el país 358 negocios aprobados, y de ellos 52 en la zona especial de Desarrollo Mariel. «Tenemos que tratar que los negocios con capital extranjero se enfoquen de manera total o parcial hacia el mercado interno para poder garantizar su sostenibilidad desde el punto de vista financiero, porque en las condiciones actuales no existe otra alternativa para que funcionen de manera sostenible», concluyó.

Comisiones de trabajo de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular y de Atención a la Juventud, la Niñez, y de los derechos de igualdad de la mujer

En Cuba están creados todos los sistemas para la atención a las personas, familias, y hogares en condiciones de vulnerabilidad, pero, en la práctica, las urgencias solicitan reconfigurar ciertos patrones como la capacitación que se le ofrece a los trabajadores sociales.

Sobre formar más en lo humano –específicamente en tópicos como derechos humanos, violencia, género, discriminación racial y sexualidad– se refirió Yamila González, diputada por el pinareño municipio de Mantua, y aseguró que, por la falta de estos conocimientos, no se logran identificar en muchas ocasiones los problemas de las familias, «y no puedes acompañar si no estás preparado».

Otro tema de capacitación importante es el de la cultura jurídica: «En un momento como el actual, con un marco jurídico tremendamente protector, no nos pueden quedar esos vacíos. No se trata de convertirse en un jurista, sino de saber a dónde acudir y las posibles soluciones para las vulnerabilidades identificadas».

En ese sentido, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, valoró que es imperdonable que por la premura del completamiento de la plantilla de los trabajadores sociales se coloquen personas sin la capacitación necesaria.

«No puede haber empirismo en el trabajo social», alertó, mientras explicó que nadie es vulnerable per se, sino que estas situaciones son condicionadas por factores multisectoriales, y en la detección temprana de cualquier causante está la verdadera razón de ser de los profesionales del sector.

Estas opiniones se generaron en el encuentro de las comisiones de trabajo de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular y de Atención la Juventud, la Niñez, y de los Derechos de Igualdad de la Mujer, al comprobar el impacto de las acciones que se realizan para desarrollar la política social y los mecanismos de protección a las personas en estas situaciones.

Con independencia de los avances en la situación de los desvinculados al estudio y el trabajo de algunos municipios, en las acciones que desde las direcciones de trabajo y seguridad social se acometen, es preciso insistir más en la oferta de cursos de superación y también la realización de las propias ferias de empleo, pues los resultados son aún muy conservadores, reconoció Arelys Santana Bello, presidenta de la segunda comisión citada y diputada por La Habana del Este.

Los jóvenes y las mujeres, sostuvo, tienen mayor incidencia en la desvinculación, lo que hace necesario intencionar esta actividad fundamentalmente en las comunidades vulnerables, zonas rurales y del Plan Turquino que concentran las estadísticas mayores de desempleados.

Precisó que no existe claridad en las funciones que competen al grupo de prevención y otros que se han creado para la atención a demás políticas, proyectos o programas en lo que se incluye la incorrecta utilización del método de Trabajo Comunitario Integrado.

Asimismo, enfatizó en la necesidad de elevar el control y la exigencia para continuar la ejecución de las acciones comprometidas en las comunidades y barrios en transformación.