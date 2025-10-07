Sistematicidad y unidad para enfrentar los problemas

Como «un llamado para toda la ciudad, para resolver el problema entre todos», calificó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, las acciones que, desde este fin de semana, se desarrollan en La Habana para solucionar asuntos como la higienización y el abasto de agua, entre otras limitaciones.

El Jefe de Estado presidió en la tarde de ayer la continuidad de los intercambios de la dirección del país con dirigentes de todas las organizaciones, instituciones y entidades involucradas en la respuesta a estas y otras dificultades.

El encuentro fue encabezado también por los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República.

Asistieron, además, José Ramón Monteagudo Ruiz, integrante del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe del departamento Agroalimentario; Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra, y las principales autoridades políticas y administrativas del territorio.

La vice primera ministra Chapman Waugh transmitió las consideraciones de los responsables directos de estas actividades.

En relación con las acciones de los últimos días dijo que, el «reto fundamental consiste en transformar estas movilizaciones en una estrategia sostenible y sistemática que combine de manera efectiva la voluntad política, la asignación de recursos, la eficiencia institucional y la corresponsabilidad ciudadana».

En La Habana, añadió, debemos «seguir trabajando con la responsabilidad ciudadana, que todos se incorporen al movimiento Por una Habana más limpia y saludable».

En un resumen de lo hecho en las últimas horas, Chapman Waugh informó de la recogida de más 35 000 metros cúbicos de residuos sólidos urbanos, para lo que se emplearon 910 medios, de ellos, 822 de apoyo aportados por organismos.

Sobre el abasto de agua, explicó que la tendencia es a la reducción progresiva del déficit, en correspondencia con las afectaciones al sistema eléctrico y la reparación en la infraestructura, conductoras de los sistemas principales y equipos de bombeo. Se incorporaron 119 pipas a la distribución, 47 más de las que se disponían.

Entre el 3 y 6 de octubre se disminuyó en 111 023 las personas afectadas por el abasto de agua a través de redes y carros cisternas; no obstante, en estos momentos la población afectada suma 156 725 personas, tanto por el ciclo de abasto a través de las redes, como por el suministro por pipas.

En el trabajo higiénico epidemiológico, se reporta un incremento de las pesquisas.

Sobre la labor de los órganos locales del Poder Popular, se informó que 721 delegados de circunscripción están liberados a tiempo completo y 576 a tiempo parcial para atender las acciones en sus comunidades.

HACER SOSTENIBLE EN EL TIEMPO LO QUE HOY SE HACE

Lo que se está haciendo en la capital tiene que mantenerse, señaló el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, quien orientó buscar las soluciones para que toda esta estrategia sea sostenible en el tiempo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad; tenemos que lograr una mayor participación popular.

Al analizar los datos aportados en la reunión, el Jefe de Gobierno comentó que hay que dar respuesta a dificultades como el bajo coeficiente de disponibilidad técnica de los vehículos especializados de Comunales, entre otras necesidades.

Subrayó la importancia de garantizar que lo que se ha limpiado, siga así, lo que exige disciplina y control, incluyendo el cumplimiento de los horarios en que las personas deben sacar la basura hacia las áreas y depósitos creados para eso en los barrios.

El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe del departamento Agroalimentario, José Ramón Monteagudo Ruiz, explicó que durante estas jornadas se ha avanzado en la organización de la actividad de Comunales en la capital; no obstante, dijo, hay que seguir perfeccionando lo organizativo, el control de los recursos y la racionalidad en el uso de estos.

Tenemos que trabajar calle por calle, y también –reconoció–, lograr que haya una mayor participación popular y una mayor participación de los centros de trabajo, porque estos –dijo– tienen que ser ejemplo.

FORTALECER LA ACTIVIDAD DE COMUNALES EN LA CAPITAL

Coincidiendo con el Primer Ministro, el compañero José Ramón Monteagudo Ruiz también se pronunció por la necesidad de fortalecer la actividad de Comunales en la capital.

Comunales, insistió, debe desarrollar un sistema de trabajo eficiente, que la recolección de los desechos sólidos urbanos empiece y termine con total apego a los horarios establecidos.

Monteagudo Ruiz llamó a establecer un programa para el completamiento de los contenedores de basura, fortalecer la política de cuadros y trabajar en el control de los recursos y la defensa del presupuesto asignado a Comunales.

Insistió en el intercambio con el sector no estatal, que es un alto generador de desechos sólidos y que también es –enfatizó– una institución laboral más.

LA CAPITAL RECUPERA SERVICIOS

El primer secretario del comité provincial del Partido en La Habana, Liván Izquierdo Alonso, comentó que en la ciudad se van recuperando servicios vitales como el abasto de agua, aunque hay que dar atención a los municipios del este y La Lisa, que son los más afectados.

Reconoció la necesidad de poner orden en los grandes vertederos de la capital para lograr un mejor funcionamiento de estos y facilitar el vertido de la basura por parte de los camiones colectores y de apoyo, y alcanzar así una mayor productividad y viajes por vehículo.

Izquierdo Alonso refirió la estrategia de generar en la ciudad un movimiento de centros limpios.

EL DÍA A DÍA ES LO QUE DECIDE

En un análisis de lo hecho, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió en que el ejercicio de higienización y la solución de otros problemas de la capital, está mostrando «nuestras propias insuficiencias».

Ejemplificó al respecto, que la situación en instalaciones para la toma de agua para los carros cisterna, en los que se ha reportado la falta de llaves, no es un problema de ahora, es algo acumulado, al igual que la desorganización en los vertederos, entre otras deudas.

«Hay cosas que hay que hacer día a día y no se hacen», afirmó el Presidente, y no se hacen –reflexionó– por falta de cultura del detalle, por falta de exigencia.

Díaz-Canel se pronunció por crear una mayor conciencia y sensibilidad públicas ante los problemas de la ciudad, de forma tal que se genere una mayor participación de la población y de los colectivos laborales en la solución de muchos problemas que no requieren de tantos recursos, como es la higienización, el orden y el embellecimiento de comunidades e instituciones laborales.

El Presidente evaluó el comportamiento de indicadores y tareas establecidas para ir dando respuesta a los problemas acumulados en la capital, como el abasto de agua, la distribución de productos del agro y el servicio eléctrico, entre otros.

Sobre el área de la Salud y la atención a la situación epidemiológica, indicó a la dirección del Minsap organizar equipos de trabajo para apoyar a los diversos territorios de la ciudad capital. «Todo el mundo desplegado en el terreno», orientó. Igualmente sucederá en el apoyo del Ministerio a la provincia de Matanzas, golpeada también por arbovirosis.