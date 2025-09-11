Sistema de Salud responde ante contingencia energética nacional

Informó que desde el momento en que se conoció la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), se activaron los protocolos establecidos en todas las provincias; los consejos de dirección y grupos de trabajo se reunieron para evaluar el funcionamiento de los grupos electrógenos, la disponibilidad de oxígeno y otros recursos vitales en los niveles primario y secundario de atención médica.

Peña García destacó que no existen dificultades con el suministro de oxígeno en ninguna unidad hospitalaria y los sistemas de respaldo funcionan adecuadamente, acotó que en casos puntuales donde la cobertura de nitrógeno es inferior a 24 horas, se ha dispuesto atención diferenciada.

Sobre el abasto de agua, la viceministra reconoció que el acceso a ese recurso representa el mayor reto en estos momentos, debido a la sequía que ya afectaba a algunas unidades antes de la contingencia, no obstante, aclaró, se mantiene coordinación directa con Recursos Hidráulicos para garantizar el abastecimiento, especialmente en zonas críticas.

Peña García subrayó que a pesar de la situación, se han realizado cirugías sin contratiempos y los hospitales cuentan con personal capacitado para enfrentar cualquier eventualidad, mientras que en los policlínicos sin grupos electrógenos en cuerpos de guardia, se priorizan los servicios vitales con el personal médico disponible.

Sobre la coordinación para el traslado y urgencias, la viceministra comentó que aunque el parque de ambulancias es limitado, se han establecido coordinaciones para el traslado de pacientes que requieren tratamientos urgentes y los hospitales tienen definidos los centros de derivación en caso de fallos en sus sistemas de respaldo.

Peña García subrayó la respuesta inmediata del personal de salud en todo el país y agradeció la comprensión de la población ante la reprogramación de procedimientos electivos. “Hasta este minuto, todas las coordinaciones están garantizadas”, afirmó.