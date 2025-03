«Sí podemos salir adelante: con inteligencia, con el talento de nuestro pueblo, y con unidad»

Guanajay, Artemisa.–En un estilo de acompañamiento que busca distinguir las buenas experiencias a lo largo de la Isla, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó en la mañana de este viernes al municipio de Guanajay.

Acompañado por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, así como de autoridades del territorio, el Jefe de Estado llegó, primeramente, a la Empresa Productora de Ómnibus Evelio Prieto Guillama, un espacio significativo en el panorama industrial de Cuba.

En ese lugar, actualmente se reparan cien ómnibus que serán destinados al servicio urbano de la capital del país. Es un paso hacia delante que puede darse gracias a un donativo de la República Popular China, cuyos primeros frutos se esperan para finales del presente año.

Desde esa empresa, cuyos trabajadores no se dieron por vencidos ni siquiera en los momentos más difíciles de la covid-19, han nacido proyectos de desarrollo para consolidar el transporte ferroviario, para la producción de triciclos eléctricos, y para ensamblaje de ciclomotores. Al conocer detalles sobre tales emprendimientos, el Presidente cubano elogió esa filosofía de siempre buscar alternativas, de no darse por vencido; e hizo hincapié en no perder la confianza de una clientela que espera calidad y garantía.

El barrio La Taconera, en Guanajay, fue el segundo punto en el itinerario. Allí el dignatario intercambió con los pobladores, quienes hablaron con orgullo de los 375 años que cumplirá el municipio, y de cómo en esas tierras nació el patriota y militante comunista Carlos Baliño. Sobre «autoestima por la comunidad» reflexionó el Jefe de Estado, quien recordó que, cuando hay unión y armonía, es posible llegar a cada propósito trazado.

Dentro de ese barrio en transformación, Díaz-Canel visitó la escuela primaria José Ramón Martínez, en la que saludó a estudiantes y profesores. El recorrido llegó, seguidamente, hasta el polo productivo Primero de Enero, donde la dirección del país tuvo de primera mano el testimonio del productor Alexander Escalona, de la Cooperativa de Créditos y Servicios Eduardo Panizo.

Caminando entre los surcos de las 54 hectáreas, el campesino contó al mandatario sobre la experiencia de haber cultivado plátano, col, ajo, tomate, zanahoria, entre otros. Díaz-Canel expresó su admiración por la belleza de un campo sembrado de ajo, mostró especial interés por los modos de pago a los productores, e hizo énfasis en la importancia de intercalar cultivos para aprovechar la tierra al máximo.

EN LOS RICOS SUELOS DE ALQUÍZAR

«Dignificación del campo», así expresó el Jefe de Estado en su paso por los suelos fértiles del municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa. Lo hizo en clara alusión a lo legítimo que resulta que un productor agrícola mejore su nivel de vida, perciba mayores dividendos a punto de partida de su duro esfuerzo.

La reflexión tuvo lugar en la Empresa Agropecuaria Municipal, polo productivo estatal en el cual se desarrolla –con excelentes resultados– un proyecto de entrega de tierras en usufructo a productores privados. En diálogo con los campesinos, el dignatario resaltó la labor desplegada por ellos en la producción de viandas y vegetales; todo destinado al municipio, y también a la provincia y a la capital del país.

El Presidente cubano no pasó por alto todo lo que allí se ha hecho para recuperar la totalidad de las áreas afectadas por la embestida, hace cuatro meses, del huracán Rafael. Durante el recorrido por las tierras rojizas –en las que se obtiene una alta producción de papas–, las autoridades de la agricultura artemiseña informaron al mandatario que este viernes comenzó la campaña de la cosecha del tubérculo, uno de los alimentos más demandados por la población.

La mipyme estatal IAgrop –estación experimental asociada al Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola– fue otra de las entidades de Alquízar visitadas por la dirección del país. Inspiró admiración ese centro de ciencia e innovación en el cual, con colaboración internacional, se desarrollan ocho proyectos para producir alimentos, y nueve ya están en fase de implementación.

Estar en ese lugar reforzó la certeza de cuánto beneficio puede nacer si la ciencia interviene. Allí el pensamiento abarca múltiples posibilidades del mundo de las semillas, y ya ha dado como fruto un proyecto que avanza, en lo teórico, sobre el valor de producir la vainilla. La idea es extender lo aprendido en áreas demostrativas a diversos lugares de Cuba. La idea sigue siendo amplificar aquello que, nacido de la inteligencia de muchos, va llevando al éxito.

BUENAS IMPRESIONES EN CANDELARIA

El tercer municipio visitado por la dirección del país en la provincia de Artemisa fue Candelaria. Allí, en la finca Los sementales, del consejo popular Premontaña, el Jefe de Estado conversó con el líder ganadero Yoandy González Cárdenas, quien en 12 años de labor como usufructuario ha logrado crecientes resultados en la cría de ganado mayor, porcino, equino, y en aves.

Díaz-Canel elogió la belleza del lugar, la limpieza y el orden, y reconoció la eficiencia con la cual se ha desempeñado el líder ganadero.

El segundo destino fue el consejo popular urbano de Candelaria, en el cual el mandatario intercambió con el pueblo y, entre otras reflexiones, dijo que este tipo de visitas permite aquilatar las buenas experiencias, y saber qué tipo de apoyo es el que hace falta en cada lugar.

Díaz-Canel Bermúdez expresó que estos recorridos también hacen posible el diálogo con el pueblo, sabiendo –afirmó– que el país vive una situación muy compleja. «La Revolución no es la culpable de eso; es el imperio que nos quiere humillar, que nos quiere tragar», declaró.

El dignatario compartió su convicción de que «sí podemos salir adelante: con inteligencia, con el talento de nuestro pueblo, y con unidad».

Díaz-Canel ofreció a los pobladores detalles sobre los pasos que da Cuba en el cambio de su matriz energética. Este mes, dijo, se terminarán siete parques solares fotovoltaicos en la Isla; y cuando termine el año, se habrán incorporado 1 000 mw al Sistema Eléctrico Nacional.

La siguiente parada en Candelaria fue en Mango Dulce, donde hay emplazados paneles solares fotovoltaicos. Lo que antes fue terreno baldío es hoy una fuente de energía sana y renovable. «Que haya éxito en la sincronización», deseó el dignatario, al despedirse de los obreros, en referencia a ese importante suceso que tendrá lugar el 25 de marzo.

Y así, paso a paso, sin abandonar la filosofía de que es posible triunfar, los hijos de Cuba van tejiendo una de las más bellas e inteligentes historias de lo que es la resistencia de un pueblo.