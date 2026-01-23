«Si el municipio es próspero, la provincia lo será y el país también»

Es en el día a día, en el esfuerzo tenaz y con la participación como premisa, donde habita la posibilidad del verdadero triunfo.

Así lo recalcó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el Pleno Extraordinario del Comité Provincial de la organización política efectuado en Cienfuegos.

En la reunión, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, se refirió a los acuerdos tomados en el XI Pleno del Comité Central, la necesidad de fortalecer la defensa de la Patria, y de trabajar por la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además, abordó otros temas estratégicos como la producción de alimentos, la calidad de los servicios vitales para la población y el enfrentamiento a la corrupción, los delitos y las ilegalidades.

Igualmente, llamó a potenciar la producción de bienes y servicios que generen divisas, la sustitución de importaciones, y el uso racional de los recursos humanos, financieros y materiales.

El dirigente partidista hizo hincapié en la importancia de que, con esfuerzos propios, con creatividad y con firmeza, los cubanos puedan saltar por encima de las dificultades que impone el bloqueo imperial.

Un territorio con potencialidades

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, expuso los principales logros en el transcurso de 2025, y los compromisos con miras al presente año.

En tal sentido hizo referencia a desafíos que tiene la organización de vanguardia en lo concerniente a su vida interna, y explicó cómo marcha el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Entre los propósitos para el presente año –según apuntó– están incrementar las exportaciones, fortalecer y revitalizar el turismo, y seguir avanzando en la producción de alimentos, así como en la entrega de tierras y la disminución de las empresas con pérdidas.

El principal campo de batalla: el de la subjetividad

En otro momento del Pleno, Morales Ojeda expresó que, si lo que en verdad se busca es solucionar los problemas, lo primero que debe estar claro es la necesidad de transformar las maneras de pensar.

Tenemos que salir de los análisis llenos de complacencia, que no nos ayuden a ver las reservas en lo organizativo, en los modos de trabajar, razonó.

Tener identificados los conceptos

«Queremos llevar el espíritu del XI Pleno a todo lo que nos hemos propuesto», afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido, y seguidamente habló a la militancia cienfueguera sobre un grupo de conceptos y de principios para fortalecer la labor ideológica y asumir la batalla económica.

Lo primero, dijo, es la unidad que se hace con participación, y dentro de esa participación, con la presencia de los jóvenes.

En este tema, Díaz-Canel recordó que la complacencia, dejar pasar las cosas, la desidia y el silencio, no ayudan a la unidad. Y el otro concepto –añadió–, es que identifiquemos en cada lugar cuál es el papel de la militancia y de la organización de base.

Asumir definitivamente que no todas las deficiencias tienen que ver con el bloqueo, y que los modos de hacer son decisorios, fue otra idea desarrollada por el mandatario.

Sobre las visitas que un dirigente hace hasta las estructuras de base, alertó que el tema no es ir por cumplir en abstracto: «Hay que dejar una huella en la base, hay que plantearse a dónde voy y a qué voy».

Díaz-Canel Bermúdez hizo referencia a tareas que hay que impulsar, como la producción de alimentos y el tema energético, y en las facultades que deben tener los municipios en aras de ganar autonomía. «Si el municipio es próspero, la provincia lo será, y el país también».

Isla de la Juventud trabaja para convertirse en un modelo de municipio próspero y sostenible

Por el municipio especial Isla de la Juventud, la dirección del Partido continuó en la tarde de este jueves los profundos y críticos intercambios de los Plenos Extraordinarios del PCC en los territorios.

Tras la presentación de los resultados de la ínsula en los ámbitos político, económico y social en 2025, y las proyecciones para este año, el Jefe de Estado resaltó que en la Isla de la Juventud «hay una adecuada interpretación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido», celebrado el pasado mes de diciembre.

No obstante, expresó Díaz-Canel, «ahora lo que hay es que cumplir con lo que se han planteado».

Como escribió la víspera en sus redes sociales el miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, en estos plenos, se han reafirmado los tres pilares fundamentales para el trabajo político: «unidad, antimperialismo y patriotismo, enfatizando en la urgencia «de implementar con agilidad los acuerdos partidistas y fomentar una conciencia revolucionaria bajo el principio de que el Partido debe ser más exigente en el cumplimiento de sus objetivos, priorizando la disciplina sin extremismos».

La dirección del Partido ha subrayado en estos intercambios la importancia de resolver problemas concretos, como la producción de alimentos, la estabilidad energética y la defensa nacional, evitando análisis superficiales y fortaleciendo la participación popular y la unidad consciente, basada en la crítica constructiva.

Ha insistido a la vez, también explicó Morales Ojeda, «en la urgencia de un desarrollo local sostenible que priorice encadenamientos productivos reales y no meras formalidades, junto a la importancia de transformar estructuras empresariales municipales y avanzar hacia el autoabastecimiento».

En la reunión, el primer secretario del Comité Municipal del Partido, Rafael Ernesto Licea Mojena, informó sobre la implementación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central en esta jurisdicción y los compromisos para 2026.

Tras un análisis del comportamiento de la vida interna de la organización, Licea Mojena insistió en el cumplimiento de los indicadores para su perfeccionamiento, algo vital para su vida externa, para cumplir el liderazgo que le corresponde al Partido Comunista como vanguardia de la sociedad cubana.

ISLA DE HECHOS, SUEÑOS Y OSADÍAS

En el espacio macroeconómico, Licea Mojena informó que al cierre de 2025 se logró disminuir en 50 millones el déficit presupuestario planificado, pero aún mantiene cifras elevadas, en el entorno de los 485 millones de pesos, por lo que dentro de los retos y desafíos fundamentales que tiene el territorio en 2026, este es uno de los mayores.

Aclaró, no obstante, que «una de las causas principales que tributan a ese déficit presupuestario está en las empresas de subordinación nacional que operan acá y que solo intervienen en el presupuesto con los ingresos participativos, y muchas de sus utilidades se ceden a los grupos empresariales nacionales.

Entre las deudas que la Isla de la Juventud asume críticamente, pero que se ha propuesto resolver con trabajo y consagración, está el incumplimiento del plan de exportaciones, tanto físico como en valores, debido, en lo fundamental, a la caída en la producción pesquera y en la recuperación de materias primas.

Los incumplimientos en la agricultura se concentran en la producción de granos; sin embargo, el territorio se ha propuesto una ambiciosa inversión en áreas arroceras y en el cultivo del frijol, del que se ha propuesto distribuir en 2026, 11 onzas mensuales por habitante, muy por encima de la media nacional.

Licea Mojena explicó que en la producción de alimentos, lo más importante para garantizar el autoabastecimiento territorial y la soberanía alimentaria, es materializar en 2026 las 32 inversiones previstas a realizar en la agricultura.

El programa energético municipal es otro reto. Además de acciones en el sistema energético base, para el próximo año prevén inversiones en fuentes renovables de energía y eficiencia energética, que les permitirá incrementar en cuantía y calidad el servicio, incluido un parque solar fotovoltaico de 15 MW.

El Primer Secretario del Comité Municipal del Partido fue enfático en la voluntad del territorio de crear un polo exportador en el municipio especial, para lo que alistan la documentación.

Los pineros –aseveró Licea Mojena– «estamos soñando un poquito más lejos y siendo más osados, por lo que en algún momento también revisaremos esto para convertir a la Isla de la Juventud en una zona especial de desarrollo».