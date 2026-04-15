Sesiona taller Girón, a 65 años de la gran victoria contra el imperialismo

La apertura, contó con la presencia de Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, así como otros funcionarios y dirigentes de esta organización política, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Desde los primeros minutos del encuentro, fue unánime la certeza de que la realización de este taller, a 65 años de esa gran hazaña, «es reafirmar que la libertad conquistada se defiende día a día» y que su ejemplo «sigue iluminando el camino de Cuba».

La conferencia inaugural Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la invasión mercenaria de Playa Girón. La Base Naval en Guantánamo corrió a cargo del Doctor en Ciencias René González Barrios, director de la institución, quien destacó que, en aquella batalla, de aproximadamente 66 horas, «operaron dos cosas: la táctica empleada y una combinación de la experiencia que traíamos de la guerra irregular con elementos de la guerra convencional».

«Vivimos hoy en un contexto geopolítico universal de reacomodo de las potencias hegemónicas y de decadencia del imperialismo yanqui. Los resultados de la agresión militar a Venezuela, con el secuestro del presidente legal de la hermana nación, han despertado en la presidencia de Estados Unidos la idea de que cualquier aventura en su traspatio, incluyendo a Cuba, tendrá los mismos resultados. Los 32 cubanos caídos gloriosamente en el cumplimiento del deber internacionalista mostraron al mundo cómo combaten los hijos de esta tierra: con resolución, sin miedo, seguros de la victoria final y de la fuerza invencible de las ideas».

Tras la proyección del Noticiero ICAIC Latinoamericano Muerte al Invasor, tuvo lugar en la sala polivalente La Plata un panel que incluyó las conferencias: Antecedentes de la Operación Pluto, de Andrés Zaldívar Diéguez, presidente del Comité Ejecutivo Provincial de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC); La brigada mercenaria y el plan invasor, impartida por el coronel Raidel Vargas Ortega, en representación del Centro de Estudios Militares de las FAR; y La lucha contra bandidos en abril de 1961, a cargo de Pedro Etcheverry Vázquez, director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado.

Posteriormente, fue presentado, bajo el sello Ocean Sur, el libro Playa Girón. A 65 años de aquel abril socialista, compilación de Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. El autor refirió que se trata de una obra pensada «principalmente para los jóvenes, pero que servirá para el disfrute del público» en su totalidad. Con una integración de discursos del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, imágenes y la cronología detallada del hecho, se pretende que ese volumen sirva «como motivación para seguir investigando y profundizando, porque hay muchísimas líneas aún por trabajar. Es importante tener en cuenta esa historia no como amuleto del pasado, sino como una fuerza para movilizar y transformar el presente», concluyó Ramírez Cañedo.