“Rusia está ciento por ciento solidaria con Cuba”, afirma viceministro de Asuntos Exteriores, Serguey Ryabkov

“Es un placer recibirlo en Cuba. Aprovechamos esta ocasión para enviarle un abrazo a nuestro querido amigo, el Presidente Vladimir Putin”, afirmó Díaz-Canel en sus palabras iniciales del encuentro realizado en el Palacio de la Revolución.

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El mandatario cubano agradeció en nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos el envío de combustible que nos ha hecho llegar la Federación de Rusia¨, acotó.

Seguidamente calificó este hecho “como de gran significación y de mucho simbolismo, porque significa que Cuba no está sola, y que, en medio de una situación compleja, hay valor como el de la Federación de Rusia, para no dejarse someter por las políticas imperiales”.

Agregó que “esto apoya un concepto que hemos defendido, que tenemos todo el derecho para recibir petróleo y para que otros países exporten petróleo a Cuba”.

Díaz-Canel significó que el envío de petróleo ruso es el primero y único combustible que ha recibido el país en cuatro meses.

Durante el encuentro se abordaron temas de la actualidad internacional, al tiemplo que el Jefe de Estado ratificó los especiales vínculos políticos, económicos y comerciales que nos unen con la Federación de Rusia. En este escenario ratificó que continuaremos profundizando, en medio de un mundo lleno de conflictos, la necesidad de mantenernos unidos. ¨Una vez más bienvenido a Cuba¨, le ratificó al distinguido visitante.

El vice ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguey Ryabkov, agradeció por la posibilidad del encuentro sostenido con el mandatario cubano, y consideró como una fuerte señal tanto en la Federación de Rusia como el escenario internacional, del carácter especial de las relaciones que existen entre La Habana y Moscú.

A continuación evaluó como de muy provechosa la sesión de trabajo de la Reunión Intercancillerías realizada durante las últimas horas en nuestro país, que consideró de mucha utilidad al analizar detalladamente diferentes temas. Asimismo, el vice Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia se refirió a su encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, como parte de la apretada agenda de trabajo en La Habana.

En el momento actual, Rusia está ciento por ciento solidaria con Cuba, a pesar de la complejidad por la que atraviesa el país, estamos al lado de ustedes.

Al encuentro asistieron por la parte cubana; Gerardo Peñalver Portal, viceministro primero de Relaciones Exteriores, en tanto el embajador de la Federación de Rusia en La Habana, Excelentísimo Señor, Victor V. Koronelli, acompañó al distinguido visitante.