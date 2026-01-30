Romper inercias y buscar, desde lo local, soluciones diferentes

Poner la lupa sobre lo logrado y, sobre todo, en lo que sigue fallando. Ese fue el llamado urgente del miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en la reunión extraordinaria del Consejo Provincial de Gobierno, efectuada en Granma.

«Si queremos resultados tenemos que hacer las cosas diferentes. Tenemos que ser inconformes y cuestionarnos todos los días cuánto hemos avanzado».

En un contexto económico «de guerra», marcado por el bloqueo estadounidense y la escasez de combustible, Marrero Cruz insistió en que la clave está en la autogestión y en la capacidad de reinventarse.

«Tenemos que ser capaces de salir adelante por nosotros mismos. Ese es el compromiso con nuestro pueblo», afirmó.

El Jefe de Gobierno fue directo: «no basta con tener un plan con metas mínimas. Hay que ir más allá, actualizarlo y definir qué esfuerzo adicional se puede hacer, aprovechando el potencial real de cada territorio. Tenemos que buscar ese extra, porque el plan no nos va a resolver los problemas.

A cómo lograrlo nos acercó la vice primera ministra, Inés María Chapman Waugh, quien apuntó a una fórmula concreta: vincular ciencia, tecnología e innovación a todos los procesos, aplicar la economía circular y cerrar ciclos.

Solo así, dijo, se podrán resolver, por citar un ejemplo, problemas crónicos como la gestión de los desechos sólidos que tanta inconformidad despierta en los pobladores de la que fuera una de las ciudades más limpias de este país.

Marrero Cruz fue crítico en varios frentes, como los altos precios, y recordó que los municipios tienen facultad para su control y para decidir sobre ellos.

Respecto a las empresas deficitarias, llamó a analizar qué han hecho de nuevo sus directivos para transformar la situación.

En el cónclave, Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, hizo alusión al potencial desaprovechado:

«Granma tiene condiciones para autoabastecerse de arroz e incluso aportar a otras provincias, pero hay barreras subjetivas y mucha tierra ociosa.

«Estamos en una economía de guerra y no somos capaces de explotar todas las reservas», alertó.

También enfatizó en la necesidad de reactivar la ganadería y la producción porcina, aprovechando las nuevas facultades otorgadas en el país para encadenarse con actores económicos no estatales.

Pérez Brito instó a potenciar los rubros exportables de la provincia: carbón, café, cacao, miel e incursionar en el tabaco. Paralelamente, insistió en la necesidad de incorporar más personal al sector productivo.

A pesar de la asignación de contenedores para convertir en viviendas, Granma es una de las provincias donde el proceso no avanza con celeridad.

Sobre la atención a personas vulnerables, se recalcó que esa batalla se gana «en el terreno», con los trabajadores sociales en los consejos populares.

Como parte de la agenda de la reunión, se informó sobre el proceso de análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía y el funcionamiento de los órganos municipales. Además, la gobernadora de la provincia, Yanetzy Terry Gutiérrez, rindió cuenta de su gestión con un alto ejercicio de la crítica.

«Independientemente de los resultados discretos que se alcanzan en algunos indicadores, ha sido limitada la transformación en la ampliación del uso de las capacidades productivas, la articulación del sistema empresarial con la aplicación de los sectores estatal y no estatal, y el trabajo en el enfrentamiento a las violaciones que hoy afectan y tienen un negativo impacto en la población y su calidad de vida».

Además, afirmó que persisten distorsiones cuya solución no depende solo de causas objetivas, sino también de una conducción más constante, pertinente y efectiva por parte de las estructuras de Gobierno.

El mensaje final de Marrero Cruz fue un llamado a la acción directa y al cambio de mentalidad. «Tenemos que dirigir más en la calle, escuchando ideas. Los directivos deben crecerse en momentos como este y ser más proactivos», subrayó.

«El pueblo está esperando los frutos de ese sacrificio. El camino está definido: romper inercias y buscar, desde lo local, soluciones diferentes».

ACTUAR TRAS LA TOMA DE DECISIONES CORRECTAS

La Empresa Pesquera de la provincia de Holguín no dudó en invertir en la adquisición de un sistema fotovoltaico para asegurar el autoabastecimiento de electricidad a sus locales administrativos, a uno de los cuales trasladó el Centro Receptor de Angulas, que se encontraba en un sitio rural donde el servicio eléctrico presenta frecuentes interrupciones.

Esa decisión fue reconocida en la reunión extraordinaria del Consejo Provincial de Gobierno, en la cual el Primer Ministro reiteró que se requieren soluciones rápidas y bien pensadas para enfrentar la severa situación que vive el país.

En ese contexto, el gobernador Manuel Hernández Aguilera describió las acciones previstas para lograr que el territorio obtenga la condición de superavitario en el presente año.

Con ese fin, dijo, se incrementarán los ingresos a los presupuestos locales, respecto al plan notificado, en 1 836 millones de pesos, y se disminuirán los gastos en 137 millones.

Las vías para lograrlo, son, entre otras, la fiscalización a las 710 mipyme que hoy funcionan, de manera que resulte posible captar ingresos derivados de las ventas, el incremento de la gestión de cobro de multas y el cumplimiento del Plan de Circulación Mercantil Minorista en el Grupo Empresarial de Comercio.

Se trabaja también, explicó el Gobernador, en reducir la inflación a partir del control más efectivo de los precios, que pasa, entre otros elementos, por la revisión de las fichas de costo en la totalidad de las empresas que garantizan consumo social y de los actores económicos que intervienen en el aseguramiento al sector presupuestario en todos los municipios.

Una vez al tanto del proyecto de la provincia para sembrar unas 80 000 hectáreas en las dos campañas previstas en el año, Marrero Cruz planteó lo oportuno de lograr un mayor aprovechamiento a las tierras que conforman un cordón alrededor de la capital de la provincia, pues ello redundará en menos uso de combustible en las operaciones de traslado de los alimentos que se obtengan.

Insistió en no decaer en la intención de elevar el número de organopónicos en áreas de la ciudad, hasta que se cuente con ellos a nivel de circunscripciones, a lo que se debe sumar la voluntad de crear más huertos intensivos en áreas que hoy son vertederos.

En el intercambio que transcurrió con las intervenciones de intendentes y otros funcionarios de los municipios, se habló de concretar la entrega en usufructo de unas 15 000 hectáreas del fondo de tierras o deficiente mente explotadas, de manera que se empleen para el fomento de cultivos varios y ganadería; poner otras 300 hectáreas en manos de las 12 empresas que aún no disponen de áreas de autoconsumo; e incrementar unas 2 000 hectáreas bajo riego.

Con el uso correcto de la tierra y el esfuerzo de los productores, en la campaña de primavera se aspira a plantar 4 500 hectáreas de frijol, que aseguren unas 2 700 toneladas, las cuales representarán el 77 % de la canasta familiar normada.

Asimismo, el plan de molida de caña se fija en poco más de 185 000 toneladas, al tiempo que serán sembradas 824 hectáreas de arroz, todo eso acompañado por el reordenamiento del sistema de acopio y del control estatal y popular.

La vice primera ministra, Inés María Chapman Waugh, precisó que Holguín tiene un potencial por explotar en la angula, así como en la zeolita.

En varias de las intervenciones que hizo, Marrero Cruz recalcó que son los municipios los que deciden en el cumplimento de planes y proyectos, porque están amparados por resoluciones legales que solo deben ser cumplidas.