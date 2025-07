Rigen nuevos horarios de trenes nacionales con origen en La Habana

A partir de este mes de julio y hasta el 30 de septiembre de 2025, se modificaron los horarios de salida de los trenes con origen en La Habana, motivado fundamentalmente por la baja disponibilidad de coches y la necesidad de contar con trenes extra durante todo el verano, los cuales saldrán cada cuatro días.

Los trenes adicionales garantizarán el traslado de estudiantes y trabajadores de diversos sectores, atletas que participan en eventos deportivos, como es el caso de los Juegos Escolares, entre otros. La población podrá adquirir algunas capacidades disponibles en esos trenes extra, como habitualmente se hace en estos meses de alta demanda de transportación.

En las circunstancias actuales, para la salida del tren regular desde La Habana, se hace necesario esperar por la llegada del tren que viene desde las provincias orientales para utilizar algunos de sus coches, por lo que se necesita tiempo para el mantenimiento técnico, habilitación, avituallamiento y limpieza de esos coches. En ocasiones también se necesita emplear la misma locomotora, la que también requiere de avituallamiento, y en general de crear condiciones para la nueva salida.

Más allá de la voluntad de los trabajadores de Trenes Nacionales, y de todas las entidades que contribuyen a la salida de nuestros trenes, en la práctica los horarios se han venido corriendo, con lo cual también la espera de la población en las terminales. Todo ello, indica la conveniencia de fijar nuevos horarios de salida, los que compartimos a continuación:

Tren No. 1 (La Habana → Santiago de Cuba) que habitualmente sale a las 7:15 p.m. se transferirá para las 10:15 p.m.

Tren No. 3 (La Habana → Guantánamo) que habitualmente sale a las 7:00 p.m. se transferirá para las 10:00 p.m.

Tren No. 5 (La Habana → Holguín) que habitualmente sale a las 7:05 p.m. se transferirá para las 10:05 p.m.

Tren No. 7 (La Habana → Bayamo-Manzanillo) que habitualmente sale a las 7:20 p.m. se transferirá para las 11:20 p.m.

Los trenes de retorno desde estos destinos mantendrán sus horarios habituales. Los cambios buscan optimizar el servicio y minimizar afectaciones a la población.

De ocurrir algún inconveniente o modificación en los horarios planificados para las nuevas salidas, serán informados en el transcurso del día.

La confirmación de los pasajes podrá realizarse con el personal de la Empresa Viajero en la Estación.