Restablecido sistema eléctrico en Cuba tras desconexión

#ULTIMOMINUTO || Queda interconectado el Sistema Electroenergético Nacional desde Pinar del Río hasta Guantánamo. pic.twitter.com/kWflZWZRgS — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 23, 2026

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, en un mensaje en su perfil oficial de la red socia X manifestó su agradecimiento a los trabajadores eléctricos del país por el restablecimiento del servicio a nivel nacional.

“A partir del esfuerzo de nuestros trabajadores eléctricos se logró restablecer el SEN. Gracias a quienes ponen todo su empeño para superar el cerco energético y se crecen ante las dificultades”, escribió Marrero.

La caída del SEN, registrada en la tarde-noche del sábado, tuvo su origen en la salida de la unidad seis de la central de Nuevitas, en Camagüey, lo cual provocó un efecto en cascada en las máquinas que se encontraban en línea.

Tras la desconexión, las autoridades implementaron un protocolo para la recuperación gradual del sistema, basado en la activación de microislas y microsistemas, con el objetivo de garantizar energía a centros vitales como hospitales y sistemas de abasto de agua.

Especialistas explicaron que la restauración del sistema constituye un proceso lento y complejo, que comienza con la generación mediante fuentes de arranque rápido, como instalaciones solares, hidroeléctricas y motores de generación distribuida, para luego interconectar progresivamente las áreas energizadas.