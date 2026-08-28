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Restablecen Sistema Eléctrico Nacional tras desconexión parcial

Tomado de Cubadebate

Viernes, 28 Agosto 2026 04:22

El Sistema Eléctrico Nacional quedó restablecido en la noche de este jueves, según informó la Unión Eléctrica en sus redes sociales pasadas las 10.00 p.m.

En la tarde, una oscilación en las líneas de transmisión dejó fuera de servicio varias unidades generadoras y provocó la desconexión de las provincias orientales.

Pasadas las 6.00 p.m. entró en línea la CTE Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton; poco después se reportaba desde Camagüey que el bloque 6 de la CTE 10 de Octubre se encontraba en proceso de arranque, con caldera encendida y subiendo parámetros para comenzar a rodar la turbina y sincronizar en poco tiempo al SEN.

(Tomado de la UNE y de ACN)