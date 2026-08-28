Restablecen Sistema Eléctrico Nacional tras desconexión parcial

En la tarde, una oscilación en las líneas de transmisión dejó fuera de servicio varias unidades generadoras y provocó la desconexión de las provincias orientales.

Pasadas las 6.00 p.m. entró en línea la CTE Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton; poco después se reportaba desde Camagüey que el bloque 6 de la CTE 10 de Octubre se encontraba en proceso de arranque, con caldera encendida y subiendo parámetros para comenzar a rodar la turbina y sincronizar en poco tiempo al SEN.

(Tomado de la UNE y de ACN)