Responde Micons inquietudes sobre Anteproyecto de Ley de la Vivienda

Entre los planteamientos figuró la situación de las Zonas de Alta Significación para el Turismo, como Guanabo, donde se aclaró que el Anteproyecto mantiene un capítulo específico con facilidades en trámites de permutas, donaciones y herencias, además de flexibilizar procedimientos en el Reglamento.

Sobre la adjudicación testamentaria de viviendas, se precisó que constituye un trámite ante notario y puede requerir la actualización del título en la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano, sin participación de las Direcciones de Vivienda Municipales.

En relación con la propiedad, se explicó que la norma permitirá hasta dos viviendas en propiedad personal y, en caso de contar con una de veraneo, hasta tres a partir de la promulgación de la Ley.

Respecto a los usufructuarios, se indicó que podrán convertirse en propietarios si demuestran capacidad de pago, mientras que en el caso de cuartos se prevén propuestas de legalización en el Reglamento.

Sobre las comunidades de tránsito, se señaló que el Estado trabaja en su transformación o erradicación mediante la entrega de viviendas a los núcleos residentes, en dependencia de los recursos disponibles.

En cuanto al estado crítico de inmuebles, se informó que la Ley brindará beneficios para reparar y rehabilitar viviendas, permitirá el subarrendamiento y otorgará subsidios a jóvenes y personas vulnerables.

El Anteproyecto también aclara que no prevé confiscaciones a quienes abandonen el país, ni expropiaciones a residentes en el exterior, aspectos que se detallarán en el Reglamento.

Sobre zonas restringidas como el Malecón, se explicó que los ocupantes mantienen la condición de arrendatarios mientras dure la declaración de zona especial, sin posibilidad de adquirir propiedad.

Se reiteró que la Ley reconoce propiedad sobre dos viviendas, por lo que no es posible tener dominio sobre edificios completos, y que el proceso constructivo se regula para potenciar nuevas obras y el mantenimiento de las existentes.

Finalmente, se aclaró que el Estado no fija precios en las compraventas entre personas naturales, pues estos se determinan por acuerdo de las partes.