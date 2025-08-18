Resaltan aumento de pensiones: la Revolución no deja a nadie atrás

El canciller destacó en X que la medida beneficia a un millón 324 mil 599 personas que recibían ingresos hasta cuatro mil pesos por concepto de edad, invalidez y pensión unificada por fallecimiento del cónyuge.

Decisión del gobierno de #Cuba de aumentar las pensiones que benefician a un millón 324.599 personas, forma parte de la política de la Revolución de no dejar a nadie atrás y promover la protección y el respeto a los adultos mayores cubanos. pic.twitter.com/B8MRVzXtx9 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 18, 2025

Aseguró además que este aumento atiende a la preocupación del Gobierno por promover la protección y el respeto a los adultos mayores cubanos.

La medida, que será efectiva en el mes de septiembre, fue anunciada en julio último por Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, en el Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Para los 438 mil 572 jubilados que hoy reciben la pensión mínima de mil 528 pesos se les duplicará esa cantidad.

Mientras, a quienes cobran hasta dos mil 472 pesos se les incrementará mil 528 pesos; y a los pensionados que reciben cuantías entre dos mil 473 pesos y tres mil 999 pesos, se les aumentará la diferencia entre el monto actual de su pensión hasta alcanzar cuatro mil pesos mensuales.