Reportan sismo perceptible en la región oriental de Cuba

Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad varias localidades de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma. Hora de cierre 08:00 am, 8 de enero de 2026. Este es el sismo perceptible No 02 del año.

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto perceptible a las 7:00 am hora local, localizado en las coordenadas 20.16 latitud norte y 74.44 longitud oeste, una profundidad de 7.1 km y magnitud de 5.6 a 24.0 km al sureste de Imías. pic.twitter.com/81BLHfpynU — Centro Nacional Investigaciones Sismológicas🇨🇺 (@CenaisCuba) February 8, 2026

Autoridades locales del municipio Imías, comentaron en entrevista con la televisión nacional, que se trata del sismo más potente de los últimos 10 años, según los expertos, sin embargo, no se reportan hasta ahora daños materiales ni humanos. En estos momentos se recorren varias zonas del territorio para conocer la situación en general.