Reportan sismo en occidente de Cuba y en Yucatán

Usuarios reportaron un temblor de tierra perceptible en áreas de La Habana, Pinar del Río y la Isla de la Juventud, poco antes de que el Servicio Sismológico Nacional (Cenais) reportara en un informe preliminar sobre un sismo de magnitud 6.2, ubicado 142 km al noroeste de Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Río.

Actualización con información oficial del sismo ocurrido en la zona occidental del país. pic.twitter.com/UHEx3l13xT — Centro Nacional Investigaciones Sismológicas🇨🇺 (@CenaisCuba) June 8, 2026