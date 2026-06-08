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Reportan sismo en occidente de Cuba y en Yucatán

Reportan sismo en occidente de Cuba y en Yucatán

Tomado de Cubadebate

Lunes, 08 Junio 2026 14:54

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas confirmó la ocurrencia de un sismo en la tarde este lunes en el occidente de Cuba.

Usuarios reportaron un temblor de tierra perceptible en áreas de La Habana, Pinar del Río y la Isla de la Juventud, poco antes de que el Servicio Sismológico Nacional (Cenais) reportara en un informe preliminar sobre un sismo de magnitud 6.2, ubicado 142 km al noroeste de Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Río.