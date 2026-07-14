Reportan nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional

Oscilación de frecuencia por salida de Felton 1 causó la caída del SEN

La salida de la Unidad Felton 1, provocó una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia, lo que causó la salida del SEN. Se trabaja para llegar con energía a las termoeléctricas del occidente del país.

Actualización restablecimiento del SEN:

Eventos relacionadas con la salida de la unidad 1 de Felton provocaron la desconexión.

Ya se forman microsistemas en los territorios y se trabaja para llegar con energía a las termoeléctricas fundamentalme en occidente. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) July 14, 2026

Unión Eléctrica: Se preparan esquemas para creación de microsistemas

🔴Se preparan desde el SEN los esquemas para la creación de microsistemas, una vez estén las condiciones, se comenzará la energización de los centros vitales.#CubaNoSeRinde. pic.twitter.com/pP86iHjZFK — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 14, 2026

Ministerio de Energía y Minas activa protocolos de recuperación del SEN

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó este martes 14 de julio que se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según el comunicado oficial emitido a través de su cuenta en la red social X, ante esta situación ya se han activado los protocolos para su recuperación.