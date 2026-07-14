CMHW

Reportan nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional

Tomado de Cubadebate

Martes, 14 Julio 2026 12:40

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó este martes 14 de julio que se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Oscilación de frecuencia por salida de Felton 1 causó la caída del SEN

La salida de la Unidad Felton 1, provocó una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia, lo que causó la salida del SEN. Se trabaja para llegar con energía a las termoeléctricas del occidente del país.

Unión Eléctrica: Se preparan esquemas para creación de microsistemas

Ministerio de Energía y Minas activa protocolos de recuperación del SEN

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó este martes 14 de julio que se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según el comunicado oficial emitido a través de su cuenta en la red social X, ante esta situación ya se han activado los protocolos para su recuperación.