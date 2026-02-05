CMHW
Reportan desconexión parcial del sistema eléctrico en el oriente cubano

Tomado del sitio web de la Unión Eléctrica (UNE)

Jueves, 05 Febrero 2026 00:05

Nota informativa de la Unión Eléctrica (UNE).

Siendo  las 20:54 de la noche, ocurrió un fallo en la subestación Holguín 220 kV, que provocó la desconexión del sistema eléctrico en la zona oriental, y dejó sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. 

Con la desconexión salieron de servicio la unidad de la CTE Felton, los motores de Moa y las unidades 3 y 5 de Renté. 

En estos momentos se preparan los protocolos de restauración de la zona oriental para garantizar su nueva conexión al SEN, los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento.