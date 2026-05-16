Reorganizan principales servicios del transporte ante limitaciones de combustible

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó que, en correspondencia con el programa de gobierno, las acciones implementadas priorizan la protección de los servicios vinculados directamente con la vida de la población y el funcionamiento de la economía.

Medidas específicas de los principales servicios

Se mantendrá la operación de los aeropuertos cubanos con los requerimientos de las aerolíneas que se mantienen operando con Cuba.

Se garantiza la seguridad de la navegación aérea y las operaciones portuarias vinculadas a la descarga de mercancías y suministros.

Continuarán operando los enlaces aéreos nacionales hacia Santiago de Cuba, Holguín y Nueva Gerona, mientras las condiciones lo permitan.

Se mantendrá hasta el 16 de junio la frecuencia actual del servicio marítimo entre Nueva Gerona y Batabanó, con salidas martes y sábados. A partir del 20 de junio, la ruta pasará a operar una sola vez por semana los sábados.

La programación actual de Ómnibus Nacionales se mantendrá hasta el 17 de junio y, desde el día 18, las salidas entre La Habana y las cabeceras provinciales se reducirán a tres frecuencias semanales, incluida Pinar del Río.

Las rutas hacia Manzanillo y Baracoa pasarán a una salida semanal.

Se mantendrán los servicios interprovinciales de Medibús coordinados con el Ministerio de Salud Pública y continuará funcionando el servicio de Viazul.

Durante el resto de mayo y la primera quincena de junio se mantendrá la programación actual de los trenes nacionales. Posteriormente, se ajustará el servicio de los trenes nacionales (Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Bayamo - Manzanillo) a una salida de cada tren (ida y vuelta) cada dos semanas, aproximadamente.

Las autoridades territoriales deberán priorizar las rutas urbanas, suburbanas, rurales e intermunicipales consideradas imprescindibles, en correspondencia con la disponibilidad de combustible en cada territorio.

Se protegerán los servicios destinados al traslado de pacientes hemodializados y otros servicios médicos priorizados. Se acelerará la incorporación de 200 autos eléctricos destinados al sistema de salud.

Proyectos para garantizar soberanía y sostenibilidad

Como parte de la estrategia de transformación energética, el Ministerio del Transporte de la República de Cuba impulsa la entrada en funcionamiento de nuevos triciclos eléctricos, ecomóviles y estaciones de carga con energía solar, destinadas a reducir la dependencia de combustibles fósiles y fortalecer la sostenibilidad del transporte público.

Igualmente, que continúan avanzando proyectos asociados al ensamblaje de nuevos ecomóviles, carros fúnebres eléctricos, bicicletas y ómnibus recientemente adquiridos, así como la implementación de nuevas medidas vinculadas a la política de comercialización de vehículos de motor.