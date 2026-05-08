Refuerzan acciones para la atención integral de la fecundidad en la adolescencia

La Resolución 174 del Ministerio de Salud Pública, publicada en la Gaceta Oficial No. 40 en su edición ordinaria, establece nuevas disposiciones para fortalecer la atención integral a la fecundidad en la adolescencia, con énfasis en la educación, la prevención y el acompañamiento a este grupo etario.

Durante su presentación, el viceministro de Salud Pública, doctor Julio Guerra Izquierdo, explicó que el país continúa implementando una política demográfica orientada a estimular una natalidad segura y planificada, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional. En ese sentido, precisó que, aunque la tasa global de fecundidad ha disminuido, no se pretende su incremento a partir de nacimientos en edades tempranas. La fecundidad adolescente se mantiene en torno al 18,2 % del total de embarazadas en 2025, con una ligera disminución respecto al año anterior.

La disposición normativa responde al Acuerdo 10207 del Consejo de Ministros y regula aspectos esenciales como la organización de los servicios de salud sexual y reproductiva, la capacitación de profesionales y las acciones de promoción de salud.

Entre sus elementos más relevantes, establece la notificación obligatoria por parte del sistema sanitario a las comisiones municipales de Prevención Social de todo embarazo en menores de 18 años, con el propósito de activar mecanismos de acompañamiento y protección desde la comunidad.

La doctora Katerine Chibás Pérez, jefa del Programa de Atención Materno Infantil, destacó que uno de los principales valores de esta resolución es la articulación de organismos del Estado, instituciones y organizaciones sociales en función de las y los adolescentes. Subrayó que el propósito es garantizarles información, protección y acompañamiento, así como el desarrollo de proyectos de vida.

En el ámbito de la salud, explicó, se prioriza el acceso de los adolescentes a servicios de orientación y planificación familiar, en espacios seguros y con privacidad, incluso sin necesidad de acompañamiento adulto. Asimismo, se trabaja en la disponibilidad de métodos anticonceptivos y en la preparación continua del personal sanitario.

La norma también prevé la prestación de servicios en centros educacionales o en horarios que no interfieran con la actividad docente, el fortalecimiento de los círculos de adolescentes y la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia para el período 2023-2026.

Con un enfoque educativo y de acompañamiento, la resolución incorpora además un sistema de control y evaluación que permitirá medir sus resultados, con la mirada puesta en el bienestar y desarrollo pleno de la adolescencia.