Reconectan Isla de la Juventud por la vía principal de telecomunicaciones

En un comunicado en la red social Facebook la entidad precisó que este es el fruto de varias jornadas de labores conjuntas de trabajadores de la Empresa y de otras instituciones, y que a partir de estos momentos los especialistas mantienen un monitoreo constante del comportamiento de los parámetros asociados a los servicios en el territorio.

En los próximos días iniciarán las labores de recuperación del segundo enlace marítimo dañado.

Etecsa retieró a la población la importancia de mantenerse informada a través de los medios oficiales y, ante cualquier duda, contactarla mediante los canales institucionales.

El martes pasado en una nota se informó que debido a daños en las dos vías principales de conexión del municipio especial con la red nacional, se encontraban interrumpidos los servicios móviles en ese territorio, y se reportaba además una afectación parcial en los servicios fijos, que permitía únicamente la realización de llamadas locales.

Este proceso de restablecimiento ha resultado complejo al tratarse de enlaces marítimos, lo que exige condiciones técnicas especiales, advirtió la empresa, y señaló que se habilitaron vías alternativas de comunicación para garantizar el enlace con las autoridades locales mientras se ejecutaban las labores de recuperación.

Paulatinamente la reconexión se realiza enfrentando difíciles condiciones meteorológicas, refirió la entidad en un comunicado anterior.2