Recibió Raúl al Ministro del Interior de la Federación de Rusia

En el encuentro intercambiaron sobre las excelentes relaciones bilaterales entre la Federación de Rusia y la República de Cuba y la permanente voluntad de fortalecerlas. En este contexto, el General de Ejército trasladó afectuosos saludos al presidente Vladimir Putin.

Participaron además del distinguido visitante, Víctor Koronelli, embajador de Rusia en Cuba y otros miembros de la delegación que lo acompañan. Por la parte cubana estuvieron presentes el miembro del Buró Político y Ministro del Interior, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas y otros jefes del citado organismo.