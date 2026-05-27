Recibió el Secretario General de la ONU al Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla

Asimismo, explicó el rechazo de Cuba a la infame, fraudulenta e ilegal instrucción de cargos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

El espacio resultó propicio para solicitar la contribución de las Naciones Unidas para detener una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba, que provocaría un baño de sangre, así como para que cesen las amenazas de uso de la fuerza.

El titular de la diplomacia cubana, informó también, sobre la grave situación humanitaria que enfrenta el pueblo cubano, consecuencia directa del recrudecimiento extremo del bloqueo por el gobierno de EEUU, con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético brutal.

Reiteró, pese a ello y a la incoherencia de la contraparte, la disposición de Cuba a continuar conversaciones bilaterales con EEUU, sin injerencia en los asuntos internos, el sistema político ni los procesos electorales del país.