Recibió Díaz-Canel cartas credenciales de 10 nuevos embajadores

Según un hilo de la Presidencia de Cuba en la red social X, el jefe de Estado dio la bienvenida oficial a los diplomáticos en el Palacio de la Revolución y les ratificó el apoyo del Gobierno cubano en su trabajo, así como la voluntad de fortalecer las relaciones.

🇨🇺| El Presidente @DiazCanelB recibió en el Palacio de la Revolución las Cartas Credenciales de diez nuevos embajadores en #Cuba, a quienes dio la bienvenida oficial al país, y les ratificó el apoyo del Gobierno en su trabajo en la Isla y la voluntad de fortalecer las relaciones. pic.twitter.com/JmuvtIALNY — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) September 23, 2025

Díaz-Canel recibió las Cartas Credenciales de los embajadores Yves Patrick Lihau Moleli, de la República Democrática del Congo; Ratnayake Mudiyanselage Mahinda Dasa Ratnayake, República Democrática Socialista de Sri Lanka; Zabihollah Naderi, República Islámica de Irán; y de Simón Djatwoko Irwantoro Soekamo, de la República de Indonesia.

También presentaron credenciales como embajadores en Cuba, Anna Kristina Craenen, del Reino de Suecia; Raphael Trannoy, República Francesa; Mathias Kende, del Reino de Bélgica; Jan Urban, de la Unión Europea; Shashi Jayakumar, República de Singapur, y Alfred Gritci, de la República de Malta.