Recibe Díaz-Canel a Presidenta del Partido de Belarús, Bélaya Rus (+Audio)

La distinguida visitante se encuentra en Cuba y ha desarrollado una dinámica agenda de encuentros con autoridades del Partido y el Gobierno cubanos, en esta su primera visita a nuestro país.

El Presidente envío un afectuoso saludo a su homólogo de Belarús, Alexander Lukaschenko, y recordó su más reciente visita a esa nación europea este año. Destacó la alta sensibilidad del presidente y la disposición hacia los problemas de Cuba y su constante apoyo.

Díaz-Canel expresó que está visita marca un hito histórico porque resulta una magnífica oportunidad para concretar acuerdos de colaboración bipartidistas con la hermana nación.

La Presidenta del Partido de Belarús de Bélaya Rus, agradeció el apoyo de las autoridades partidistas cubanas durante su estancia en nuestro país, al tiempo que ratificó las excelentes relaciones entre los partidos de ambos países. «No existen ni distancia geográfica ni bloqueos que puedan separar esa relación», apuntó.

Por la parte cubana acompañaron al Presidente, el Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, junto al Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de nuestra organización política, Emilio Losada.

El encuentro tuvo lugar al término de la primera jornada del Tercer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda que tiene lugar en La Habana con presencia de representantes de una treintena de países.