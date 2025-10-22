Recibe Díaz-Canel a director del Museo de Historia del PCCH 

En el encuentro, el mandatario cubano agradeció las atenciones recibidas durante su visita a ese importante museo en China el pasado mes de septiembre y ratificó la voluntad de desarrollar la colaboración conjunta en la preservación de la memoria histórica de ambos partidos y pueblos hermanos.

"La piedra angular de las relaciones entre Cuba y China son las relaciones interpartidistas y sobre la fortaleza de esos nexos es que ambos países estamos construyendo una Comunidad de Futuro Compartido", señaló Díaz-Canel al dar la bienvenida a la delegación del hermano país asiático.

El Jefe de Estado subrayó la relevancia de que el compañero Li Zongyuan participara en el Primer Festival Internacional Granma-Rebelde y ponderó los vínculos entre el Museo del PCCH y el PCC.

Por su parte, Li Zongyuan expresó que el principal objetivo de su visita es reforzar la cooperación entre instituciones cubanas y chinas en el estudio de la historia de ambos países, sus revoluciones y sus partidos comunistas.

El director del Museo del PCCH destacó que esta es la primera visita de una delegación de esa institución al extranjero, y Cuba fue el primer país seleccionado para realizarla, en el marco del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Al encuentro asistieron, por la parte cubana, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central; así como los miembros del Comité Central Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, y Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico.

Por la parte china, estuvieron presentes Hua Xin, embajador de la República Popular China en Cuba, y Chen Yuhe, subdirector general del Museo, entre otros directivos de la institución.