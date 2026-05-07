Rechaza Parlamento cubano nueva orden ejecutiva de EE. UU. 

En una declaración publicada en el sitio oficial de la Asamblea Nacional, la Comisión denunció que tal disposición vuelve a vulnerar la soberanía y la autodeterminación, al extender presiones y amenazas de sanciones secundarias a terceros Estados y entidades que mantengan vínculos comerciales o financieros con la mayor de las Antillas.

También cuestionó recientes declaraciones del mandatario estadounidense que acentúan la escalada belicista al amenazar con agredir a Cuba militarmente.

El pueblo cubano defenderá el sistema político refrendado en la Constitución, subrayó la Comisión, y recordó que más de seis millones de ciudadanos ratificaron recientemente su apoyo a la independencia y a la Revolución mediante la iniciativa Firma por la Patria.

Asimismo, reafirmó en el texto el compromiso histórico de Cuba con la paz y los principios de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El órgano parlamentario destacó la masiva participación popular en las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores, como expresión de unidad frente a las amenazas externas, y convocó a parlamentos y parlamentarios del mundo a alzar sus voces para frenar la creciente hostilidad económica, energética y militar del gobierno estadounidense contra Cuba.

Recordó que el reciente Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, efectuado en La Habana, ratificó el derecho de la nación a vivir en paz y a desarrollarse, y llamó a multiplicar la solidaridad en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.