Reafirma Díaz-Canel: «Cuba no es amenaza, pero tiene derecho a defenderse de agresión militar»

«Las amenazas de agresión militar contra Cuba por parte de la mayor potencia del planeta son conocidas. Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, además del impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional».

Así lo reiteró el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta de X, al reafirmar que «Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país».

Las amenazas de agresión militar contra #Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas.



Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 18, 2026

El mandatario cubano señaló que no existe plan ninguno para afectar a Estados Unidos, ni han existido nunca, «lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional».

De igual modo recordó que «Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano».

Esta declaración del Presidente se produce en el marco de una escalada sin precedentes de medidas coercitivas por parte del gobierno de Estados Unidos contra la Mayor de la Antillas, que se arreció desde el pasado 29 de enero cuando el gobierno norteamericano declaró una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representa Cuba para la seguridad de EE. UU. y la región, acusando a la Isla de alinearse con países hostiles, acoger a grupos terroristas y permitir despliegues de capacidades militares de Rusia y China en su territorio .

Posteriormente, el 1 de mayo de 2026, se suscribió una nueva normativa, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó como un acto de agresión económica despiadada , pues amplía el alcance extraterritorial del bloqueo al autorizar sanciones secundarias contra personas y entidades no estadounidenses —incluidos bancos extranjeros— que operen en sectores clave de la economía cubana como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad.

Ante este recrudecimiento de la guerra económica, que incluye además un cerco petrolero impuesto en enero, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció que Washington construye «un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada y la eventual agresión militar» .