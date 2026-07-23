Reafirma Díaz-Canel compromiso de Cuba con derechos humanos

El mandatario cubano agradeció la agenda de trabajo en la Isla del experto independiente de la ONU y recordó el intercambio sostenido durante la Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo en enero de 2025.

Díaz-Canel ratificó el compromiso de la nación caribeña con la promoción y protección de los derechos humanos, y aseguró que Cuba continuará cooperando con los mecanismos de la ONU en este tema.

Señaló la difícil situación que atraviesa el país como consecuencia del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos durante más de seis décadas, al que calificó como “el más prolongado de la historia de la humanidad; un bloqueo económico, financiero, comercial y ahora energético”.

El Jefe de Estado afirmó que la decisión de Cuba “es no rendirnos y resistir, pero también poder avanzar”, con el esfuerzo y talento propios para superar las condiciones adversas del bloqueo.

En el encuentro, donde participó Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Katrougalos agradeció el apoyo y cooperación de las autoridades cubanas para la realización de su visita, que valoró de muy provechosa.

El experto abordó los retos del multilateralismo y del Sistema de Naciones Unidas en la coyuntura actual, marcada por violaciones al Derecho Internacional, y recordó pronunciamientos en el Consejo de Derechos Humanos sobre la ilegalidad del bloqueo estadounidense y el cerco energético.

Katrougalos destacó que la comunidad internacional es cada vez más consciente de los efectos de esas políticas contra Cuba y reconoció la tradicional voluntad de cooperación de la Isla con las Naciones Unidas.

Durante su estancia, impartió una conferencia en un evento académico sobre el Orden Internacional, organizado por la Unión de Juristas de Cuba y universidades de La Habana y de Relaciones Internacionales.

También sostuvo intercambios con directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, con Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, con miembros de la sociedad civil y con representantes de Naciones Unidas.

El visitante recorrió la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se han graduado más de 31 mil médicos de 122 países, y el Centro de Vida Asistida del Programa Quisicuaba, que atiende a personas en situación de vulnerabilidad.

Según pronunciamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la visita “constituye una nueva expresión de la cooperación que Cuba mantiene con los mecanismos universales y no discriminatorios de derechos humanos de las Naciones Unidas, en correspondencia con su compromiso con el diálogo respetuoso, el multilateralismo y la promoción de un orden internacional democrático y equitativo”.