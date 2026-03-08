Raúl envía mensaje de felicitación a las mujeres cubanas este 8 de marzo

En el texto, Raúl reconoció la ejemplaridad y entrega de las féminas, así como su aporte permanente a la obra revolucionaria.
Tomado de CubadebateDomingo, 08 Marzo 2026 17:20
El líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, envió un mensaje de felicitación a las mujeres cubanas este 8 de marzo de 2026, Día Internacional de la Mujer.
