Raúl Castro, 95 años como forjador de la Revolución Cubana

Su compromiso con la justicia social se manifestó desde muy joven, al enfrentar en las luchas estudiantiles a los gobiernos corruptos de la época. Fue encarcelado bajo la acusación de introducir propaganda comunista en el país, forjando su temple en la adversidad.



El 26 de julio de 1953, con apenas 22 años de edad, Raúl Castro se sumó a la heroica gesta del asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Fue capturado y condenado a 13 años de prisión por la tiranía. Durante su cautiverio, su pensamiento revolucionario se radicalizó y se fortaleció su convicción de lucha por una Cuba libre.

Liberado en mayo de 1955, se exilia en México y se une a la expedición del yate Granma, que parte hacia Cuba el 25 de noviembre de 1956. En su accionar durante la guerra de liberación demostró un gran valor militar, lo que le valió ser ascendido al grado de Comandante. El 27 de febrero de 1958 se funda la Columna 6, e inicia su marcha hacia el norte y este de la provincia de Oriente.



El 11 de marzo de 1958, Raúl Castro estableció el Segundo Frente Oriental “Frank País”, y dirigió la construcción y operación de más de 400 escuelas y 20 hospitales de campaña, una hazaña que demostró que en la Revolución no solo se combatía, sino que también se construía el futuro del pueblo.



Tras el triunfo del 1 de enero de 1959, a propuesta de Fidel se convierte en el segundo Jefe del Movimiento 26 de julio.

En 1959 fue designado como el primer Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), un cargo que ocupó por casi 50 años, hasta febrero de 2008. Bajo su liderazgo, las FAR se convirtieron en una institución profesional, disciplinada y fiel a los principios del marxismo-leninismo, pilar fundamental de la defensa nacional.



Su convicción y temple mantuvieron activo el ejemplo del hombre íntegro y cabal. Ello lo demostró como segundo secretario del Partido Comunista de Cuba desde su fundación en 1965, y a partir de 1976 como primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la dirección de la Revolución.

Fue el principal impulsor de la institucionalización del Estado y de las Fuerzas Armadas, y potenció la consolidación revolucionaria.

Siempre defensor de la entereza que debe caracterizar a los jóvenes comunistas.



En julio de 2006, asume la presidencia de manera interina por razones de salud de Fidel Castro, y el 24 de febrero de 2008 es elegido presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Al frente del gobierno, impulsó importantes reformas económicas para actualizar el modelo socialista, como la legalización de la compraventa de autos y viviendas, la flexibilización de los viajes al exterior y la apertura al trabajo por cuenta propia.



En el plano internacional, es reconocido su liderazgo en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. El 17 de diciembre de 2014, junto al presidente Barack Obama, anunció el inicio del fin de más de cinco décadas de hostilidad, logrando la reapertura de embajadas en La Habana y Washington en julio de 2015.



En abril de 2018, entrega la Presidencia a Miguel Díaz-Canel, iniciando un relevo generacional. Finalmente, el 19 de abril de 2021, se retira como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, culminando una vida de servicio absoluto a la Revolución.



Pero en cada etapa, en sus palabras al pueblo enalteció la capacidad de lucha de los cubanos.



Raúl Castro Ruz deja una huella imborrable en la historia de Cuba. Como guerrillero, ministro y presidente, supo estar a la altura de las tareas que el Partido y el pueblo le encomendaron.

Su legado es el de un revolucionario fiel a sus principios y un firme defensor de la soberanía nacional.



Este 3 de junio celebramos su cumpleaños 95. Felicidades al General de Ejército Raúl Castro Ruz.